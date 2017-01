Scriitoarea româno-germană Herta Müller a obţinut Premiul Nobel pentru literatură

Scriitoarea româno-germană Herta Müller a obținut Premiul Nobel pentru literatură

Vineri, 09 Octombrie 2009.

Laureatul Nobelului pentru literatură 2009 este scriitoarea germană de origine română Herta Müller, recompensată pentru onestitatea prozei în care descrie un peisaj al dezrădăcinării, a anunțat, ieri, Academia Suediei. Herta Müller s-a născut într-o familie de șvabi din Banat, dar a emigrat în Germania în 1987, după ce legăturile ei cu studenții și scriitorii de limbă germană din Aktionsgruppe Banat intră în atenția Securității. Mama scriitoarei a fost deportată într-un lagăr din Uniunea Sovietică, astăzi pe teritoriul Ucrainei. Anul trecut, Herta Müller a protestat în mod public față de invitarea foștilor colaboratori ai Securității, Sorin Antohi și Andrei Corbea Hoișie, de către Institutul Cultural Român la Berlin, la conferința organizată pe 25 iulie 2008. Într-un articol publicat în revista „Die Zeit”, ediția din 23 iulie 2009, sub titlul „Die Securitate ist noch im Dienst” („Securitatea este încă la serviciu”), a descris mașinațiunile la care a fost și la care este supusă până în prezent de către lucrători ai serviciilor secrete românești. „Dacă ICR-ul se prezintă cu astfel de persoane în Germania, își va dăuna sieși în mod ireparabil, iar participanții germani vor fi folosiți la «albirea» denunțătorilor. ICR Berlin reprezintă vitrina României în Germania - și se prezintă ca vitrina unui trecut care nu trece. Cine își asumă res-ponsabilitatea pentru acest lucru? De la căderea lui Ceaușescu încoace, fiecare instituție își are propria responsabilitate și își exercită influența proprie asupra modului în care se trăiește cu libertatea câștigată, pentru care sute de oameni au murit împușcați. Am sperat că, în cele din urmă, România se va normaliza (după atâta timp scurs și după atîtea șanse ratate), cel puțin în domeniul cultural. Mă doare și mă înfurie faptul că are loc exact contrariul”, scria autoarea. „Dacă acum ne-o asumăm pe Herta Müller ca româncă, să ne-o asumăm atunci pe deplin și să ne asumăm mesajul ei; dacă, însă, asumăm doar pe jumătate ce s-a întâmplat astăzi, atunci ea are tot dreptul să critice în continuare România”, spune istoricul Marius Oprea. Paul Cernat: „Premiul Nobel este revanșa Hertei Müller“ Criticul Paul Cernat se bucură că Herta Müller a câștigat premiul Nobel pentru literatură, însă recunoaște că nu se aștepta, considerând că pentru România este o situație dificilă și delicată și că acest premiu este revanșa scriitoarei pe care regimul din anii ’80 a făcut-o să plece. „Pentru România e destul de dificil și delicat. Nu știu cât de bine e să ne revendicăm victoria atâta timp cât ea a avut o relație tensionată cu identitatea ei românească pe care de fapt nu a abandonat-o, dovada fiind că a revenit cu un volum în limba română. De fapt, în cazul ei, și al altor scriitori importanți ai secolului XX, este un caz de recuperare pentru că tot noi i-am făcut să plece. A plecat din cauza noastră, a regimului din anii ’80, așa cum și alți scriitori s-au repatriat sau au plecat pentru a se afirma pe alte meleaguri din diferite motive, să își găsească împinirea literară și intelectuală în altă parte”, a declarat criticul Paul Cernat. El consideră că acest premiu câștigat de Müller ar trebui să ne dea de gândit, pentru că nu știm să păstrăm intelectualii și nu știm să îi promovăm cu adevărat. „Premiul Nobel este revanșa Hertei Müller. Cred că Herta Müller nu ar fi câștigat dacă nu ar fi avut experiența disidenței. Într-un fel, regimul i-a făcut indirect un mare serviciu, deși un astfel de serviciu nu și l-ar dori nimeni”, adaugă Cernat. Presa germană scrie pe larg despre desemnarea Hertei Müller drept câștigătoare a Premiului Nobel pentru literatură ediția 2009, dar foarte puține publicații remarcă originea ei română, majoritatea scriind că ea este „o scriitoare germană”.