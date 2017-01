SCHIMBĂRI MAJORE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT. IATĂ CE ÎI AŞTEAPTĂ PE ELEVI ÎN NOUL AN ŞCOLAR

3

Scoala altfel

Observ ca de la an la an se scurtează vacanțele si apar impuse activități didactice pline de inepții.Pentru Scoala altfel,profesorul trebuie sa se scuture bine la buzunarele proprii pentru activități atractive in scoala, pentru ca activitățile in afara scolii,presupun ditamai dosarul de hartoage depus la inspectorat si încă ceva...copiii sa aibă bani,adică părinții sa aibă bani...ce vreti?tara lui Papură Vodă...