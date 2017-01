SCHIMBĂRI majore în învăţământ. Evaluări naţionale la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a

SCHIMBĂRI majore în învățământ. Evaluări naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a

Ştire online publicată Marţi, 20 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Educației, Remus Pricopie, a anunțat, astăzi, la Eforie, că începând din anul școlar 2013/2014 vor exista evaluări naționale și la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, el spunând că este necesară o astfel de măsură în condițiile în care până la clasa a VIII-a nu există nicio evaluare."Este vorba de sistemul de evaluare periodică, evaluarea la clasa a II-a, la clasa a IV-a și la clasa a VI-a. Este o idee veche, nu am venit eu cu ea la Ministerul Educației, este o idee pe care instituțiile specializate în științele educației din țară și din străinătate o studiază de ani de zile, iar principalul motiv pentru care trebuie să introducem această evaluare este acela că noi, în sistemul nostru de educație, până la clasa a VIII-a nu avem nicio evaluare de sistem. Evaluarea națională este prima evaluare după ani buni de școală. Să nu ne mirăm când constatăm că 25 la sută din copiii noștri nu reușesc să ia nota 5 la două examene. Mă rog, nu sunt ușoare, dar nu sunt nici grele, sunt examene de evaluare națională, matematica și româna, de la sfârșitul clasei a VIII-a", a declarat ministrul Educației, citat de realitatea.net.