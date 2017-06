SCHIMBĂRI LA EXAMENE. Se modifică regulile pentru contestaţii

SCHIMBĂRI LA EXAMENE. Se modifică regulile pentru contestații

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Decizie importantă pentru elevii care susțin anul acesta testele naționale și bacalaureatul.Ministerul Educației anunță că notele finale, după contestații, vor putea fi modificate în plus sau în minus fără limită de punctaj. Până acum, nota finală se modifica doar dacă diferența primită în urma recalculării era de cel puțin 50 de sutimi.„Anul acesta, sesiunea 2017, atât pentru evaluarea națională, cât și pentru bacalaureat, aceste diferențe nu mai sunt impuse. Drept pentru care candidații la aceste examene, atunci când solicită reevaluarea lucrării, iau la cunoștință sub semnătură că nota poate fi modificată în plus sau în minus și cu 0,10 puncte și cu 0,50. Urmare a reevaluării, nota finală este cea de la contestații”, a anunțat Ariana Bucur, secretar de stat în Ministerul Educației, potrivit Digi 24.