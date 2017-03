Schimbări în reţeaua şcolară! Cum a devenit o grădiniţă structură a Seminarului Teologic

Schimbări în rețeaua școlară! Cum a devenit o grădiniță structură a Seminarului Teologic

La sfârșitul lunii ianuarie, cu două modificări, dintre care una a stârnit uimirea părinților, Consiliul Local al municipiului Constanța adopta hotărârea privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Constanța pentru anul școlar 2017-2018.Este vorba despre arondarea Grădiniței „Norocel” la Grădinița cu program prelungit „Căsuța de turtă dulce”, dar și a Grădiniței cu program normal nr. 51, din str. Badea Cârțan, Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul”.Ieri, am încercat să aflăm de la prof. Irinela Nicolae, inspector școlar pe învățământ preprimar, dar și consilier local, de ce s-a ajuns la această arondare cu o instituție de învățământ vocațional.„Propunerea a venit indirect, pentru că, într-o primă fază, s-a discutat în comisia de specialitate a Consiliului Local arondarea Seminarului la Colegiul Tehnic «Tomis». Însă, Grădinița nr. 51 nu mai întrunea numărul de copii prevăzut de normativele în vigoare. Am stat de vorbă și cu cei de la Seminarul Teologic, am consultat și rețeaua școlară din țară și am aflat că astfel de arondări sunt de succes și în alte municipii din țară. Eu consider că această decizie este foarte bună”, a conchis prof. Irinela Nicolae.Pe de altă parte, prof. Sultana Caracotă, actual director al Grădiniței nr. 51, este de părere că, în viitorul apropiat, marea majoritate a unităților școlare vor fi arondate unor consorții sau colegii.„Cel mai probabil, noi suntem prima tranșă. Iar schimbarea se datorează faptului că la 1 septembrie nu aveam înscriși minim 150 de copii, așa cum prevede legea, ci doar… 147. Chiar dacă acum avem 165…Am organizat deja ședințe cu părinții, în care le-am adus la cunoștință că nu se va întâmpla absolut nimic în ceea ce privește actul educațional. Personalul rămâne același, ba chiar din discuțiile purtate cu Petre Ilie, directorul Seminarului, se întrevede ca programul grădiniței să devină prelungit, mai ales că acum avem două grupe în acest program. Dânsul este foarte optimist că va face din această unitate de învățământ preșcolar o grădiniță de elită în plan național chiar. Pe noi nu ne deranjează absolut deloc această arondare, ba chiar cred că va fi de bun augur”, a mai afirmat același experimentat dascăl.