Schimbări importante în structura anului şcolar. "Şcoala Altfel", la alegere

Din ghearele lui stan!

Este momentul din an in care se poate recupera scoala 28 din ghearele lui stan! Oare si acum va primi stan calificativul FB pentru....managementul sau catastrofal, distrugator, discretionar si rau intentionat?! stan, ajutata de clica ei, a dat dovada de incompetenta crasa si neglijenta si abuz si necunostinta de cauza si multe altele. Exista dovezi clare ca stan a distrus 28 si nu numai ca trebuie demisa, dar ar trebui sa fie si trasa la raspundere pentru anomaliile din 28: sanctiuni decise de ea si anulate de isj, abuzuri si neglijenta recunoscute oficial si de echipa corpului de control, numarul de elevi in scadere, scaderea fortata si nu numai a nivelului de pregatire a elevilor etc. jos stan, jos dimitriev, jos actualul consiliu de administratie!