Schimbări cu dedicaţie la ISJ? Răducu Popescu îşi aduce „gaşca“

Schimbări cu dedicație la ISJ? Răducu Popescu își aduce „gașca“

Seria schimbărilor din funcții de conducere decise de Inspectoratul Școlar Județean Constanța pentru anul școlar 2014-2015 continuă cu directorii de la Palatului Copiilor și Clubul Sportiv Școlar nr. 1 din Constanța.După ce a condus nouă ani Palatul Copiilor din Constanța, profesorului Ilhan Mustafa i-a încetat mandatul, declarând, pentru „Cuget Liber”, că se va întoarce să antreneze viitoarele generații de fotbaliști. Locul său va fi luat, începând cu 1 septembrie, de lect. univ. dr. Cristian Popa, de la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ovidius”.Posesor al doctoratului cu titlul „Managementul logistic al structurilor sportive de performanță din județul Constanța”, obținut la Universitatea din Pitești, despre prof. Popa inspectorul general Răducu Popescu a avut numai cuvinte de laudă. Explicând alegerea făcută, „generalul” a declarat: „Am preferat un cadru din afara sistemului preuniversitar, care să nu fie implicat în cercurile de navomodele, olărit sau fotbal (sic!). Am mari speranțe de la dânsul, atât din punct de vedere administrativ-gospodăresc, dar și din perspectiva unei schimbări de imagine a acestei importante instituții pentru sistemul educațional constănțean”.De bunăvoie și nesilită de nimeni…Valul schimbărilor a ajuns și la Clubul Sportiv nr.1, unde prof. Cristiana-Rodica Costara a fost schimbată din funcția de director, în locul ei fiind numit asist.univ.dr. Adrian Georgescu. Întrebată dacă schimbarea sa din funcție are vreo legătură cu managementul Clubului Sportiv Școlar nr. 1, prof. Cristiana-Rodica Costara a declarat pentru „Cuget Liber”: „Nu are absolut nicio legătură, ci pur și simplu mi-am dorit să mă retrag la pensie. Activitatea mea managerială a fost apreciată foarte bine și în anul școlar 2013-2014 de către inspectorat. Legislația îmi permitea să mai rămân la catedră, dar am găsit înțelegere, așa încât mi s-a permis să încetez activitatea și să-mi văd de familie”.La conducerea acestui club sportiv a fost numit asist. univ. dr. Adrian Georgescu, care vine de la Clubul Sportiv Școlar Medgidia. Și el este posesorul unui doctorat obținut tot la Universitatea din Pitești, din anul 2004, fiind membru al filialei Constanța a Academiei Olimpice Române.„La Medgidia, în locul domnului Georgescu va veni profesorul Ionuț Deli-Iorga, antrenor de handbal, arbitru internațional și titular de educație fizică la Liceul Teoretic «Dragomir Hurmuzescu». Prof. Deli-Iorga este familiarizat cu activitatea de la clubul sportiv, pentru că a participat alături de prof. Georgescu la managementul acestei unități sportive”, a adăugat prof. Răducu Popescu.Am insistat pe latura „doctorală” a universitarilor numiți pentru că ele au constituit argumentul forte pentru inspectorul general Răducu Popescu. Cu certitudine și aceste schimbări vor stârni comentarii legate de proveniențele noilor directori, așa cum și înlocuirile din managementul unor unități școlare au fost etichetate ca fiind dictate de partid.