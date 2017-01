Scene horror la cinema „Republica”

Despre cinematograful „Republica” se vorbește acum ca despre ruina din mijlocul orașului. La cinema „Dacia”, din anul 2005 nu se mai prezintă filme. Grădinile de vară adăpostesc, cu mare succes, șușele în detrimentul proiecțiilor cinematografice. Cam aceasta ar fi „radiografia” unui sector ce a acoperit ani la rând, cu încasările din vară, cheltuielile Regiei RomâniaFilm. Cea mai mare palmă pe obrazul nostru, al constănțenilor, a constituit-o, anul trecut, imposibilitatea proiectării filmului multi-premiat „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, care, în cele din urmă, a fost găzduit de Casa de cultură a sindicatelor. Din același motiv, Festivalul producătorilor de film de anul trecut s-a transformat într-un mare eșec. S-a considerat, probabil, că dacă se construiește în Tomis Mall un multiplex se poate suplini dispariția clasicelor săli de proiecție. Paradoxal, „Republica”, cinematograful cu cele mai bune rezultate la nivel național, instituție care încheia situația economică, în 2003, cu un profit de un miliard 570 mii lei, a ajuns o ruină. Asta în timp ce multiplexul din mall dădea faliment. La ora actuală, acest cinematograf, cotat prin anul 2003 printre primele trei din țară, după „Republica” Cluj și „Patria” București, nu mai există. De la o zi la alta se deteriorează tot ce a mai fost bun, în timp ce valoarea materialelor pentru o eventuală reabilitare crește. O estimare, făcută în urmă cu câțiva ani, reclama necesitatea a cel puțin două miliarde lei pentru a fi readus nu la standardele sale dinainte de desființare, ci pentru un cinema modest. Cel mai mare jaf imobiliar La începutul anului 2000, o hotărâre legislativă care înființa Centrul Național al Cinematografiei (CNC) și mazilea patrimoniul Româniafilm a dus la distrugerea a circa 120 de cinematografe și grădini, dintre cele mai bune ale României. Nu știm cum a fost în țară, dar aici, la Constanța, s-a ales praful de tot ceea ce a însemnat proiecție de film. Motivul acestui demers a fost, chipurile, acela de a moderniza aceste instituții și a le aduce la standarde occidentale, pentru a deveni cinematografe… etalon. Și au început cu primul lot din cele 120, respectiv vreo 70 de săli, iar Constanța a fost prinsă în plan cu tot cu grădini. Se vorbește despre licitații cu dedicație, ceea ce nu ne miră absolut deloc. La Constanța, SC Domino Film SRL București a câștigat licitația de închiriere a cinematografului „Republica”, pe 1 iunie 2004, iar a doua zi, deși clauzele o interziceau, a subînchiriat la Pro Video, una din firmele trustului Pro Tv, care a dezmembrat totul și a transformat această instituție într-o ruină. Cei care au făcut dezastrul se pare că nu mai pot fi trași la răspundere, pentru că s-a procedat de așa manieră la semnarea subînchirierii încât să nu se lase portițe pentru a fi descoperiți vinovați. După ce acest CNC a căsăpit totul, o altă hotărâre legislativă avea să plaseze „dezastrul” contractelor dubioase înapoi la RomâniaFilm. Din anul 2006, cinematograful „Republica” a revenit la RomâniaFilm, regie care, de mai bine de un an, are conturile blocate și nu poate dispune investiții. Din punct de vedere financiar, la Constanța nu mai există nici o posibilitate de reabilitare a acestui cinema. Un alt motiv al acestui blocaj îl poate constitui și faptul că, în acest an, RomâniaFilm a schimbat trei directori, de două săptămâni funcționând cu doi: Meca Maxim și Mihail Țintea. Fostul director și-a câștigat în instanță postul din care fusese înlăturat abuziv. Director zonal peste ruine? În opinia lui Dumitru Vlăescu, director zonal, una dintre cele mai mari greșeli pe care și le-a asumat RomâniaFilm a fost aceea a desființării structurilor din teritoriu: filiale și apoi sucursale. După doi ani de la această decizie, respectivii și-au dat seama că mai au nevoie de acele structuri acolo unde mai sunt cel puțin două cinematografe în funcțiune și au hotărât ca, la București, Cluj, Timișoara, Craiova, Iași și Constanța, să reînființeze postul de director zonal. Așa se face că, de două luni, Dumitru Vlăescu este din nou director zonal, fiind de altfel și unicul angajat la Constanța al Româniafilm. „Pentru că, probabil, RomâniaFilm nu a renunțat la ideea revitalizării activității cinematografice. De fapt, termenele contractuale încheiate de Centrul Național al Cinematografiei se cam finalizează la începutul anului viitor și poate că mai multe societăți care au luat în chirie sălile vor demonstra concret dacă au respectat clauzele. Ca un exemplu, acum trei ani, am făcut o sesizare la RomâniaFilm că AMPM nu a investit nimic în cinematograful Studio și m-au reclamat la minister că le tulbur activitatea și îi spionez cu oarece interese”. La ora documentării noastre, au intrat în cinema două familii cu copii, curioase probabil să afle când se vor putea reîntoarce în această sală. Și sunt foarte mulți cei care așteaptă… Un răspuns, deocamdată, imposibil de dat. Poate doar dacă, Doamne ferește, va ceda plafonul, care este unic în țară, cu o proiectare specială, cu un sistem de suspendare particular și care comportă o verificare periodică. Nu le dorim vecinilor deasupra cinematografului un dezastru de asemenea proporții, dar, din nefericire, timpul lucrează în defavoarea tuturor. Nu putem decât să intuim că această amânare la calendele grecești are un substrat nu prea greu de bănuit, respectiv vânzarea pe nimic a acestui obiectiv cultural.