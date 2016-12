Scandalul uniformelor şcolare a ieşit în stradă

Scandalul uniformelor școlare a ieșit în stradă

Ieri, la Școala nr. 38 „Dimitrie Cantemir”, din cartierul Cireșica, alegerea uniformei a generat un adevărat scandal, care s-a lăsat cu un memoriu adresat inspectorului general al Inspectoratului Școlar al județului Constanța. Despre problema alegerii uniformei școlare, despre necesitatea ei, dar mai ales despre costul de achiziție am mai scris în repetate rânduri și de fiecare dată am concluzionat că este la liberul arbitru al conducerii. În toate cazurile semnalate redacției părinții contestă impunerea unei ținute vestimentare și nimeni n-o să iasă mulțumit din această așa-zisă „afacere”. De partea cealaltă a baricadei, directorii afirmă că li se impune prin regulament ca școala pe care o manageriază să aibă propria îmbrăcăminte tip, care să-i distingă pe elevii instituției de care aparțin. „Ne-a amenințat că nu va mai primi copiii noștri în școală!” Am primit ieri, pe adresa redacției, o copie a memoriului înregistrat cu nr. 56R la ISJ Constanța și semnat de colectivul de părinți al clasei a III-a A din Școala „Dimitrie Cantemir”. „După doi ani de foarte bună colaborare cu fosta conducere, ne-am trezit că actuala directoare Gabriela Bajdeche intenționează să ne dicteze propria ținută vestimentară, cu toate că noi avem una. Ni s-a impus să aducem 1 milion lei până astăzi (vineri, 21 noiembrie – n.r.) și încă 1 milion lei de sărbători, când vor veni uniformele. Păi, acum, când toată lumea se pregătește de sărbători, nouă ni se impune o altă costumație? În caz contrar, copiii fără uniformă nu vor mai fi primiți în semestrul II în școală. În clasa care a semnat memoriul, din 25 de elevi 13 au un singur părinte salariat, iar opt familii sunt monoparentale. Nu se poate să ne forțeze chiar așa! Dacă vine PSD-ul probabil vom purta altă uniformă!”, ne-a declarat, zâmbind amar, Aura Brujan, președintele asociației de părinți din clasa a III-a A. În dorința de a demonta toate afirmațiile amintite, prof. Gabriela Bajdeche a negat că ar exista actualmente o uniformă în Școala nr. 38. Dincolo de argumentele acoperite cu articole în regulamentul de ordine interioară al școlii, directoarea afirmă că altele sunt motivele scandalului. „La venirea mea la conducerea acestei instituții, i-am solicitat Aurei Brujan, care era, pe atunci, președintele comitetului de părinți pe școală, o situație a cheltuirii fondului și am descoperit că 4 milioane cheltuise pe ciocolată, în timp ce noi avem nevoie de sală de sport sau balustradă la scara elevilor. Și-atunci și-a dat demisia și face presiuni! Cât despre neprimirea în școală a elevilor care n-au cumpărat uniformă, cum credeți că un cadru didactic care mai are puțin și iese la pensie poate să introducă o astfel de aberantă interdicție. Dar nici să le mai las pe fete să vină atât de decoltate sau cu acești pantaloni cu betelie joasă nu se mai poate. Elevii din ziua de astăzi parcă au luat-o razna!”, a conchis directoarea Bajdeche. Așteptăm cu maxim interes rezoluția Inspectoratului Școlar Județean Constanța, care prin decizia pe care o va lua în acest caz va crea un precedent pentru toate celelalte instituții de învățământ care au aceeași problemă.