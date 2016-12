Scandalul de la UMC, departe de final! "Este doar imaginaţia d-lui Panait"

Scandalul de la UMC, departe de final! "Este doar imaginația d-lui Panait"

La finele săptămânii trecute, la Universitatea Maritimă din Constanța a avut loc scrutinul pentru alegerea rectorului acestei instituții, câștigat detașat de prof. univ. dr. ing. Cornel Panait, care a mai deținut în două rânduri consecutive mandatul de rector.În încercarea de a lămuri unele aspecte invocate de șef de lucrări Florin Iordănoaia, „Cuget Liber” a publicat atât punctul de vedere al acestuia, cât și al actualului rector.Și pentru că s-a ajuns la anumite afirmații cu care prof. Florin Iordănoaia nu este de acord, a solicitat redacției un drept la replică, pe care îl facem public fără alte comentarii.Reacția prof. Iordănoaia a fost generată de acest paragraf din articolul apărut joi, 10 martie: „Domnul Iordănoaia este supărat că în UMC există o Comisie de verificare și cercetare pentru cei care doresc să promoveze în funcție, iar dânsul a depus pentru funcția de conferențiar două lucrări care nici nu există. Personal, am încercat să-l ajut și am vorbit la Academie, dar dânsul a încercat să înșele sistemul. Un cadru didactic trebuie să aibă o activitate de cercetare. Faptul că a făcut vizite cu studenții în Port, în cadrul unui singur proiect european, refuz să cred că poate fi considerată cercetare. Este sub calitatea unui profesor universitar. Ca să nu mai amintesc de faptul că a scris o carte de 300 de pagini, din care 30 erau copy-paste din INCOTERMS”.Referitor la examenul de avansare, prof. Iordănoaia afirmă: „În anul 2012, după ce a devenit prorector, domnul Panait a decis să ne ofere un «balon de oxigen». Așa că am depus dosarul de concurs. Comisia de evaluare mi-a respins inițial dosarul pe considerentul că «toate lucrările de la navigație nu mi se iau în considerare, că trebuie să am doar lucrări în domeniul economic», deoarece am susținut doctoratul în Management. Comisia a verificat lucrările și m-a informat că două lucrări nu se găsesc pe site-uri. Pentru una dintre lucrări am adus revista în care era publicat articolul, iar pentru cea de a doua, am cerut explicații de la ASE București. Însă aceștia se aflau în vacanță și apoi au fost în timpul examenelor de admitere la doctorat, astfel că nu mi-au răspuns la timp. Dar Comisia de evaluare din UMC mi-a admis dosarul și am susținut public examenul de conferențiar universitar. La două ore după terminarea exame-nului, domnul Panait a chemat membri Comisiei de evaluare, le-a făcut scandal că «de ce mi-a trecut dosarul» și imediat mi-au anulat examenul. La trei zile după aceasta am adus și cea de-a doua lucrare, dar mi-au spus că s-a depășit termenul de susținere a examenului. Am greșit că nu am contestat refuzul lor în instanță!”.Referitor la activitatea de cercetare, același petent explică: „Domnul Panait s-a referit la Contractul de cercetare «MARCON-Dezvoltarea și implementarea unui sistem calitativ de formare inițială și continuă a cadrelor didactice din învățământul superior de marină și furnizarea de programe de perfecțio-nare în conformitate cu cerințele industriei maritime». În cadrul acestui proiect am fost membru, am organizat și condus o serie de vizite de informare și documentare pentru cadrele didactice care au participat în cadrul proiectului ca «grup țintă». Iar cercetarea mea s-a finalizat prin două lucrări «Dezvol-tarea sistemului de învățământ universitar de marină în contextul managementului cunoașterii în domeniul maritim» și «Managementul resurselor umane din învățământul universitar de marină». Consider că mi-am îndeplinit cerințele stabilite prin proiect!”.Bineînțeles că nu putea lipsi o referire la cartea despre care actualul rector a afirmat nu numai în „Cuget Liber”, dar și în alte ziare constănțene, că a fost realizată cu copy/paste. „Cartea se numește «Logistica în transporturi», are 200 de pagini a fost publicată la Editura «Nautica», Constanța, iar regulile «Incoterms» se află în anexa 2, pe parcursul a 4 pagini, format A-4. Până la 30 de pagini este imaginația d-lui Panait! Ce lege îmi interzice să reproduc o lege sau o normă internațională din domeniul transporturilor, care a fost adoptată și publicată în România?”.În final, prof. Florin Iordănoaia a ținut să precizeze că nu comentează votul colegilor, „dar consider că «legea e lege» și trebuie să fie respectată indiferent de simpatii sau antipatii!”.