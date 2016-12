Scandalul de la Operă. Balerinii Alina Cojocaru și Johan Kobborg s-au întalnit cu noul ministru al Culturii

Sâmbătă, 07 Mai 2016.

Noul ministru al Culturii, Corina Șuteu, a încercat să îl convingă pe Johan Kobborg să rămână la Opera Națională. Șuteu a avut o întâlnire cu balerinii Alina Cojocaru și Johan Kobborg, transmite B1tv."Ne-am întors de la Ministerul Culturii, unde am fost invitați de Corina Șuteu pentru a vorbi despre Opera Națională București și viitoarea noastră colaborare cu aceasta. Am fost consecvenți cu principiile noastre. Am venit aici acum mai bine de doi ani, pentru a fi parte a trasformării care să facă din Opera Națională București o instituție de nivel internațional. Vom lua în considerare să rămânem doar dacă aceste aspecte vor fi menținute de noul management. Așteptăm următoarele întâlniri", a precizat Johan Kobborg pe contul său de Facebook.Acesta a vrut să transmită și un mesaj balerinilor de Opera Națională: "Pentru dansatorii din Opera Națională București: rămâneți puternici și amintiți-vă iubirea pe care o aveți pentru dans și sper că pasiunea voastră să vă ajute să treceți peste aceste vremuri de nesiguranță".Scandalul de la Opera Română a dus și la pierderi financiare. Astfel, într-o lună marcată de tensiuni și proteste, Opera a pierdut, numai din costurile biletelor pentru reprezentațiile anulate, peste 20.000 de euro. La această sumă se adaugă aproximativ 350.000 de euro, reprezentând cheltuielile pentru producția spectacolelor anulate și drepturi de reprezentare.