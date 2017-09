Scandalul de la Liceul "Madgearu". Profesorii, făcuţi praf de director: "Întârzie la ore, beau cafele la clasă şi poartă blugi rupţi!"

1

Haha ce gluma buna

Ma amuza maxim Marcu. Am fost eleva a liceului intre anii 2006 si 2010 si, in cel mai sincer mod posibil, va pot spune ca niciodata nu s-a intamplat ca profesorii din cadrul liceului sa nu isi faca treaba sau sa bea cafea la ore (poate cu 2-3 expectii, dar care isi predau materia si acceptau ca si noi sa avem cafeaua e la tonomat pe banca). Miu si Bucur pot spune cu mana pe inima ca sunt niste profesori extraordinari. Doamna profesoara Marcu a avut tot timpul o problema cu celelalte cadre didactice si, sa ma scuze cine o vrea, dar mai e vorba si de elevii care au inceput sa devina din ce in ce mai nepasatori si indolenti. Cand eram in liceu nu eram acceptati fara uniforma, ba chiar eram trimisi acasa daca veneam imbracati indecent ( nu a fost cazul celor de la liceu, dar cei de la profesionala intindeau coarda). Am fost prost surprinsa cand am vazut cat de mult s-a schimbat calitatea elevilor care merg la acel liceu. Cat despre manualele auxiliare vandute de profesorii liceului, si ea a facut acelasi lucru, sau poate a uitat. Iar, de cele mai multe ori auxiliarele erau mult mai bine structurate decat manualele in sine. Mi se pare o ipocrizie din partea profesoarei Marcu sa arunce cu noroi in restul cadrelor didactice. Probabil a uitat cum era dansa in urma cu ceva ani.