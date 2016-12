Scandalul Capidava. "Eu nu ştiu, întrebaţi-l pe fostul preşedinte al Consiliului Judeţean!"

Scandalul Capidava. "Eu nu știu, întrebați-l pe fostul președinte al Consiliului Județean!"

- Lucrările s-au oprit pentru că firma care avea contract nu a mai putut să facă operațiuni, pentru că i s-au blocat conturile de către DNA și a fost arestat administratorul. Nici nu mai avea cum să primească, nici cum să plătească și a cerut rezilierea contractului. Și vă spun asta pentru că știu că eu l-am reziliat. După care s-a făcut un proces verbal cu stadiul lucrărilor, s-a stabilit restul de executat de către proiectant, s-au stabilit indicatorii tehnico-economici, s-au aprobat în ședință de consiliu de data trecută și urma ca executivul CJC să dea drumul la licitație pentru restul lucrărilor de executat.- Exact. Și care nu văd ce rol are. Iar singura explicație care mi s-a dat de către inițiator a fost pentru mai multă transparență. Da’ oricum a fost transparență și până acum. Dacă vă uitați în textul hotărârii CJC, se verifică încă o dată legalitatea licitației, legalitatea contractelor, legalitatea deconturilor făcute și așa mai departe, dar oricum este un dosar la DNA cu subiectul acesta și nu știu dacă se poate substitui o comisie formată din consilieri județeni unei anchete DNA. Motiv pentru care am considerat că e inutilă și normal ar trebui să ne preocupe să dăm drumul la licitație pentru că ne-am luat angajamentul noi, Consiliul Județean, în plen, că vom termina până la finele anului 2017.- Dar acolo lucrările s-au desfășurat conform contractului. Dacă cineva spune că nu s-a respectat, trebuie să spună ce. Și dacă nu s-a respectat, să vedem cine răspunde. Nu știu și nu pot să-mi dau seama ce rol și ce putere are această comisie. Deocamdată, există niște contracte de finanțare, CJC e obligat să le respecte, trebuie să-și respecte angajamentele. Eu nu am înțeles rolul acestei comisii și de asta m-am abținut. Și nu îl înțeleg nici acum. Eu zic că a fost transparență suficientă pe proiectul acesta și nu există ceva care nu se știe despre Capidava. Plus că există un dosar deschis tocmai pe procedura de licitație, există raportul ANRMAP. Mai mult decât cei care sunt îndreptățiți să verifice, respectiv ANAP și DNA, nu știu cine ar putea s-o facă.- Nu există așa ceva. Iar dacă șeful de șantier afirmă așa ceva, trebuie întrebat de ce a lăsat să se întâmple asta. Lucrarea s-a făcut acolo după un proiect, pe care nu l-am făcut eu. El a fost avizat de către Ministerul Culturii și de către cercetătorul științific al sitului arheologic. Constructorul poate fi tras la răspundere dacă a respectat sau nu proiectul. Iar proiectantul dacă nu a respectat, nu trebuia să avizeze lucrările. Eu nu am de unde să știu adevărul istoric, pentru că nu sunt de specialitate. Când s-a dat avizul, înseamnă că era în regulă. S-a dat descărcare arheologică pentru toate lucrările și supravegherea, în continuare, e treaba arheologilor. Dacă s-a constatat o neregulă, foarte bine, să se remedieze. Să se spună care este adevărul istoric și să se modifice proiectul. Dar dacă a fost avizat și s-a lucrat… nu mai știu ce se poate întâmpla.- Nu. Banii aceștia pe POR au venit special pentru astfel de lucrări. Când s-a depus proiectul, s-a aprobat tocmai pentru că era important.- Asta nu stabilesc eu dacă era mai important. Cert este că, la momentul respectiv, când s-a depus o cerere de finanțare de către CJC, a ajuns la Asociația de dezvoltare 2 sud-est, s-a analizat și a fost aprobat proiectul.- Nu știu, întrebați-l pe fostul președinte al Consiliului Județean, cel care a propus proiectul. Probabil că s-a sfătuit cu conducerea muzeului. Nu am de unde să știu, eu doar l-am preluat. Trebuie stabilit ce este eligibil: în primul rând, trebuie să aibă clară situația domeniului public, trebuie să aibă cadastru, trebuie să se încadreze în anumiți parametri, gen zonele limitrofe Dunării. Ghidul acestor proiecte spune foarte clar ce este eligibil și atunci în funcție de asta se depune un proiect, care este de fapt un SF. După ce se aprobă și sumele de proiect, se face licitație pentru proiectare.Părerea mea personală este că neînțelegerea este între reprezentanții dintr-o comisie ai Ministerului Culturii, care stabilesc ce vestigii intră în patrimoniul UNESCO, și cei care au făcut proiectul respectiv și cercetătorul științific. Este o dispută între ei, care trebuia să aibă loc înainte, nu după ce am demarat proiectul și am realizat 70% din el.