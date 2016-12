Scandalul a ajuns la Grupul Şcolar "Dimitrie Leonida"

Continuă "prigoana" în învățământul constănțean

Scandalul a ajuns la Grupul Școlar "Dimitrie Leonida"

Schimbările de directori cu calificative foarte bune, dascăli care s-au remarcat în mod deosebit în postura de manager, dau naștere unor reacții în lanț. Surse din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța afirmă că ar fi la mijloc un soi de vendetă, pornită împotriva directorilor numiți de prof. Elena Buhaiev. Prof. Adriana Cristina Oprea a deținut, din ianuarie 2010 și până la recenta sa revocare, funcția de director al Grupului Școlar „Dimitrie Leonida”. Am încercat să aflăm care crede că a fost motivul schimbării sale. „De la venirea sa în funcția de inspector general, doamna Aliss Andreescu și-a manifestat aversiunea față de mine. Am fost hărțuită cu RODIS-uri și mi s-a imputat la management că nu am sală de sport, dar demersuri există încă de acum cinci ani pentru obținerea de fonduri în acest sens. În procesul verbal al inspecției, am solicitat să fie consemnat că mi s-au imputat lucruri nelegale, printre care și folosirea mașinii instituției, în condițiile în care am cărat cu ea saci de ciment și nu am plecat în concediu de odihnă. Și am avut tăria să-i înfrunt, pentru că și eu am venit cu legea în mână, motiv pentru care aversiunea a crescut. Nu am acceptat la curriculum să li se dea colegilor mei calificativul bine, în condițiile în care ei sunt folosiți în toate examenele și sunt metodiști, oameni de bună calitate. Am aflat chiar de la cunoștințe comune că doamna inspector general vrea neapărat să mă umilească, după o frumoasă prietenie ce ne-a legat pe vremea când eu eram inspector general adjunct, iar dânsa inspector de profil. Nu cred că are cunoștință de nimic din ceea ce se întâmplă în școală sau dacă știe totul este trunchiat. Îmi pare rău că nu a vrut în calitate de manager, nu ca om, să discute și cu mine. Purcărea și Zaiț fac toate jocurile în Inspectoratul Școlar. Pe Aliss o consider total vinovată, pentru că, la urma-urmei, pixul este în mâna ei. Cireașa de pe tort a fost în momentul în care i-am solicitat contabilei șefe situația financiară. Am descoperit că am 36.000 de lei venituri extrabugetare pe anul școlar 2010-2011, dar din alți ani niciun leu. Regret că am demarat proiecte importante pentru școală, pe care acum le-am abandonat descoperind că nu e nevoie de mine”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. Adriana Oprea. Încă din luna iunie, colegi din inspectorat au avertizat-o pe fosta directoare Oprea că este pe „lista neagră” și că trebuie să se agite, dar s-ar părea că și lipsa unei coloraturi politice a costat-o. De la colegii profesoarei Oprea, am aflat că, în tot anul școlar, s-au făcut investiții de aproape 100.000 de lei, numai sala modernă de proiect ajungând la circa 10.000 de euro. Aceeași profesori ne-au povestit o situație cel puțin ciudată. Actuala directoare, prof. Doina Buta, este verișoară primară cu contabila șefă a Grupului Școlar „Dimitrie Leonida”, care, la rândul ei, este soția așa-zisului administrator. „Un lanț bine acoperit de semnături”, ne-au declarat profesorii, care au dorit să-și păstreze anonimatul văzând ce a pățit prof. Oprea. La evaluarea realizată de o comi-sie formată din prof. Nejdet Gevat și Ene Ulgean, prof. Oprea a obținut 94,5 puncte din 100 posibile. Nu ne-am transformat în avoca-ții managerilor revocați, ci ne întristează faptul că oameni dedicați meseriei de dascăl, și care sunt din ce în ce mai puțini la număr, se confruntă cu o desconsiderare totală a sacrificiilor pe care le-au făcut din credința de mai bine a învățământului constănțean.