Scandalos! Mamă a şase copii, umilită de ceilalţi părinţi pentru că nu dă bani la fondul clasei

Scandalos! Mamă a șase copii, umilită de ceilalți părinți pentru că nu dă bani la fondul clasei

Un astfel de caz, petrecut la Școala Gimnazială nr. 24 „Ion Jalea” din Constanța, la o clasă zero, a revoltat comunitatea constănțeană. Pe motiv că nu a vrut să dea bani în clasă pentru imprimantă, laptop, casetofon, perne pentru scaune, plus 50 lei fondul clasei, o mămică a fost „crucificată” public de ceilalți părinți. Mamă a șase copii, femeia a explicat că nu poate suporta asemenea cheltuieli, ceea ce a declanșat furia părintelui - casier, un fel de administrator al clasei. „Doamna” cu pricina (ghilimelele nu sunt întâmplătoare) a reacționat imediat și a luat măsuri.Prima a fost să o excludă pe mămică de pe grupul de whats-app al clasei, deși acesta este canalul de comunicare al clasei, unde se discută lucruri inclusiv ce țin de actul educațional și nu doar despre bani. „Persoana care nu a vrut să plătească perna și nimic altceva, nu are rost să participe la discuții. Am eliminat-o. Mi-a spus că ea nu dă bani la fondul clasei pentru că este ilegal. Da, nu are temei legal, dar ca să nu vă cer câte 1 leu, 2, 3 am consimțit să strângem o sumă de 50 lei fiecare din care să se cumpere ce va mai fi nevoie. Oricum, facturi și tot ce s-a cumpărat, am dovada. Perna care (!?! pe care) nu a plătit-o P. o vor plăti toți copiii sau doamna. Nu i-am cerut doamnei, cu toate că dânsa așa a dorit, ci am luat-o din fond. Sunt 25 de copii, dar această doamnă P. nu vrea să contribuie cu niciun ban”, a fost mesajul administratorului.O altă mămică intră în discuție, la fel de revoltată despre nerușinarea părintelui cu șase copii, care refuză să plătească cei aproape 300 lei, cât reveneau de copil: „Da, e destul de neplăcut, mai ales că perna costă cât un pachet de țigări, iar restul s-au cerut pentru manuale în mare parte (n.r. - conform Ministerului Educației, manualele școlare pentru clasa zero sunt GRATUITE și oferite elevilor în primele zile de școală). Este doar rea-voință”, a concluzionat mămica.Din fericire, s-au găsit și doi părinți pentru care principiile și valorile sunt mai presus de bani, care au luat apărarea mămicii puse la zid: „Nu este rea-voință. Are șase copii la școală și poate nu are bani”. „Din faptul că ați eliminat-o pe această mămică de la discuțiile grupului se înțelege că aici va fi vorba doar despre bani. Parcă era vorba despre școală, clasa lor și orice anunț al doamnei învățătoare pe care îl putem propaga rapid. Dacă doamna are copilul în această clasă atunci trebuie să facă parte din grup și dacă l-ați creat dvs. nu înseamnă că tăiați și spânzurați după bunul plac. Ce-ar fi să mai fie un grup în care să nu fiți dvs.?”, au fost mesajele celor două mămici. Bineînțeles, replica a venit imediat:„Cine nu înțelege că aici se discută strict despre actul educațional cu tot ce implică acesta, în deosebi obligații pe care le vor avea părinții. Iar în ceea ce privește cei excluși, stați liniștiți, mesajele doamnei vor ajunge la dvs. Se știe numărul dvs. de telefon. Veți primi un mesaj”.Dincolo de nesimțire și atitudine, mămica - administrator al clasei nu face decât să reprezinte o radiografie reală și dureroasă a învățământului românesc. Un sistem care a învățat să se hrănească din snobismul unei părți a părinților, care crede că banii sunt cei care pot pune prima piatră de temelie la educația copiilor lor. Prin băncuțe noi, perdele și LED TV în clasă vor să răscumpere cei 7 ani de acasă pe care i-au pierdut în educația propriilor odrasle, vor să cumpere startul în viață al unor copii care ar trebui să învețe, ca primă lecție, ce înseamnă modestia, compasiunea și bunătatea. O să ajungem să creăm clase de copii bogați și copii săraci, să avem grijă să nu îi amestecăm prin pauze sau la orele de sport.I-aș sugera doamnei de mai sus să propună mămicilor ca acei elevi care nu au cotizat după solicitările dânsei să iasă de la cursuri după jumătate de oră de la plecarea celorlalți, să se descalțe când intră în clasă pentru a nu le zgâria parchetul, să stea în picioare la oră pentru a nu le uza scaunele, să închidă ochii când pe video-proiector dascălul va prezenta lecții și să-și pună mâinile la urechi când din casetofon vor răzbi cântecele. Învățați-vă copiii că acei colegi săraci sunt răi, urâți și proști, în timp ce ei sunt fii de aristocrați moderni. Luați-i sclavi în schimbul bună-voinței voastre de a-i lăsa să respire același aer ca voi…