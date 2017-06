SCANDALOS! EXACT CA PE VREMEA COMUNIŞTILOR: Profesoară de română dată afară din şcoală pentru că a criticat-o pe Gabriela Firea

SCANDALOS! EXACT CA PE VREMEA COMUNIȘTILOR: Profesoară de română dată afară din școală pentru că a criticat-o pe Gabriela Firea

Ştire online publicată Vineri, 05 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Tânăra profesoară de limba română Cristina Tunegaru care a criticat-o public pe Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a fost dată afară din școală fără a fi măcar înștiințată de decizia Inspectoratului Școlar.Aceasta este acuzată că a "afectat" imaginea Gabrielei Firea după ce a postat pe Facebook mai multe comentarii ironice la adresa acesteia după o vizită în școală."Nu m-au inspectat, n-a venit nimeni să mă vadă la ore, să se intereseze de progresele elevilor mei, dar mă dau afară !Fără să întrebe părinții sau elevii, fără să mă anunțe măcar, un funcționar al inspectoratului a alocat din pix orele mele altui profesor. Și m-am trezit scoasă din școală. Da, pot să facă asta în sistemul public în anul 2017.Nu mă interesează locul de muncă în sine; ca profesor cu nota 9.67 la titularizare (a treia pe București anul trecut) pot să găsesc oriunde un loc într-o școală publică sau privată. Dar eu am lucrat alături de elevii mei atât de frumos, am investit emoțional, am luptat și am muncit pentru progrese uimitoare, neașteptate care au surprins școala întreagă. Nu îi pot lăsa să regreseze, să piardă totul. E o responsabilitate pe care vreau să o duc până la capăt.Și totuși, nimic din toate astea nu are vreo relevanță pentru inspectorat. Interesul elevilor e călcat în picioare. Nu vor decât să scape de mine, profesorul care vrea să schimbe sistemul de la bază.", a declarat profesoara Cristina Tunegaru.În ceea ce privește acuzațiile care i se aduc, profesoara spune că acestea sunt "halucinante". "Acuzația că aș fi afectat imaginea primarului Bucureștiului e halucinantă. Nicăieri nu am afirmat nimic despre niciun primar, nu văd ce legătură am cu aceste lupte politice. Dimpotrivă, am negat explicit reprezentanților media care m-au contactat că ar exista vreo conexiune, am refuzat să-mi închipui că poate exista o asemenea ticăloșie.Apoi, că aș fi afectat imaginea inspectoratului prin afirmații mincinoase. Tot ce am spus e factual adevărat și verificabil până la virgulă. Dacă afectează imaginea sistemului nu e responsabilitatea mea, ci a celor care au luat deciziile, care sunt legale; tocmai asta denunț, că se poate lua o asemenea decizie discreționară, că mi se poate nega legal dreptul de a concura cu șanse egale pe un post liber, că vechimea și hârtiile bat competența și interesul superior al copiilor. E inacceptabil ca decizia de angajare a unui profesor să nu țină cont de realitatea din școală și de dorința părinților. Sistemul împarte arbitrar resursa umană în insideri și marginali și ia pe baza acestei distincții decizii care pot afecta viitorul unor copii.Problema e mult mai amplă decât cazul meu individual, în fiecare an acest sistem atavic de angajare prin „repartiție” exact ca în comunism exclude tineri valoroși care pot reprezenta schimbarea pe care ne-o dorim în educația publică. Pentru că posturile dispar înainte de concursurile care ajung un teatru absurd: sute de profesori se bat pe niciun post, concurează pentru palmares. E o discuție pe care trebuie să o avem calm dincolo de imixiuni politice, chiar cu riscul de a ciufuli orgolii și cariere clădite pe mânuirea expertă a regulamentelor", a mai precizat, pe Facebook, Cristina Tunegaru.xxxLa începutul lunii aprilie, după o vizită în școală a primarului Gabriela Firea, profesoara de română declara pe pagina proprie de Facebook:"Mi-e rușine de colegii mei, profesorii de la Școala Gimnazială 164, că au participat cu slugărnicie la circul desfășurat de Gabriela Firea sub pretextul conștientizării pericolelor internetului. Au așteptat-o de la intrare, cuminți, au orchestrat întâmpinarea ei folosind copii mici pe care i-au îmbrăcat în haine populare. Cu flori în mâini, ca-ntr-un show comunistoid grotesc. Îmbrăcați cu tricourile și purtând șepcile primăriei, copiii școlii devin marionete care arată supușenia adulților.Copiii și cadrele didactice sunt folosiți ca niște punți de lansare politice pentru vedetele de la primărie. Și nimeni nu pare să se opună, să observe ridicolul unei asemenea situații care nu are în centru copiii și nevoile lor, ci pe doamna primar. Acțiunea petrecută în timpul orelor de curs - când elevii și profesorii sunt captivi în școală - nu are nicio legătură cu educația. Și nici versurile misogine, sexiste ale lui Cerebel care cântă despre „fetele care vor na-na” și „n-ai bani de femei”. Discursurile patetice nu ajută elevii. Însă copiii sunt utilizați ca material propagandistic. Într-o școală !Să nu uităm, dragi colegi, că școala nu e troaca unor animale politice !"