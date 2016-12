Scandal pentru fondul clasei! "Oare chiar ne-am pierdut minţile?"

Scandal pentru fondul clasei! "Oare chiar ne-am pierdut mințile?"

Faptul că în presă au apărut demascate evenimentele reprobabile ce se petrec în „fieful“ claselor, în special de pregătitoare, când, pe fondul sărăciei cu care se confruntă învățământul românesc, anumiți părinți doresc să le ofere copiilor confortul de-acasă, a declanșat o întreagă avalanșă de comentarii, în unele dintre acestea fiind oferite exemple ale altor unități de învățământ unde se derulează același scenariu.Cazul relatat de ziarul „Cuget Liber”, al unei mămici de la Școala Gimna-zială nr. 24 „Ion Jalea”, care a fost repudiată de părinții din clasă pe motiv că a refuzat să cotizeze la fondul clasei a ajuns și în atenția Federației Națio-nale a Asociațiilor de Părinți din Învăță-mântul Preuniversitar.Ieri, președintele Iulian Cristache se declara revoltat de reacția acestui gen de părinți.„Consider că și învățătoarea ar fi trebuit să ia atitudine. Pentru că aici apare ruptura dintre noi, părinții, unii dintre ei neștiind să discearnă… nor-malitatea, și atunci profesorul sau educatorul trebuie să intervină. Res-pectiva mamă ar trebui să meargă la asociația de părinți pe școală și să se discute în consiliul de administrație așa încât să se interzică total astfel de colecte de sume care nu sunt conforme cu realitatea. E adevărat că noi, părinții, dorim să ajutăm școala și sunt unități unde banul se cheltuie transparent, cu facturi. Dar ca o mamă să fie scoasă din grupul de discuție al părinților pentru că nu a plătit o sumă consider că e degradant pentru acei părinți care au făcut acel lucru. Nici nu îmi închipuiam că poate exista așa ceva. Oare chiar ne-am pierdut mințile? Noi suntem de vină că s-a ajuns aici, ba chiar să se facă liste pentru cadourile cadrelor didactice să-și completeze bucătăriile cu cuptoare cu microunde, feliatoare sau roboți. Dacă ar veni și cu legea finlandeză sau chineză, noi tot am călca-o în picioare. Pentru că totul depinde de factorul uman. Dacă nu ne respectăm între noi ca oameni, iar profesorul să-și respecte programa și elevul, nu știu unde ajungem! Am rugă-mintea la toți părinții care doresc să sesizeze astfel de cazuri să ne scrie pe adresa federației sau pe Facebook, cu nume și prenume, ce se întâmplă și atunci putem și noi interveni”, a de-clarat președintele Cristache.Pe de altă parte, conducerea unității de învățământ este de părere că nu pot fi gestionate astfel de cazuri de către profesorul de la clasă.„Una vorbim noi cu părinții, iar când ne despărțim, ei hotărăsc cu totul altceva. Și mie mi se pare că s-au cerut prea mulți bani la fondul clasei, în condițiile în care școala chiar le oferă tot strictul necesar”, a declarat prof. Corina Teodorov, directorul Școlii nr. 24.