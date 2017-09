Scandal pe auxiliarele şcolare. Editurile dau în judecată Ministerul Educaţiei

Scandal pe auxiliarele școlare. Editurile dau în judecată Ministerul Educației

După anunțul ministrului Educației că manualele pentru clasa a V-a nu sunt gata, dar a fost găsită soluția salvatoare - ghidul îndrumător, membrii Uniunii Editurilor din România se reunesc astăzi, la București, într-o ședință de urgență.„Am participat ieri la MEN la conferința de presă a ministrului Pop și am ieșit cu sentimentul că «ni se pregătește ceva». Dacă în cazul manualelor pentru clasa a V-a s-a găsit soluția, editarea unor ghiduri îndrumătoare, pentru clasa a VI-a ministrul a afirmat: «premierul Tudose și cu mine suntem gata să ne asumăm răspunderea pentru o soluție care să nu mai conducă la întârzieri…». Se pare că Legea manualului școlar va fi pusă în dezbatere publică la data de 11 septembrie”, a anunțat Polixeniu Anghel, directorul executiv al UER.În ce privește auxiliarele, Uniunea Editurilor a contactat deja o firmă de avocatură specializată în procesele cu MEN și „sunt șanse ca ordinul OMEN 4576 care stopează accesul la materialele auxiliare să poată fi anulat în justiție”. „Am cerut acordul membrilor CP-UER, care au votat în unanimitate cu DA, în favoarea deschiderii unei acțiuni în justiție în încercarea de a anula respectivul ordin. Am comunicat firmei de avocatură că poate începe demersul imediat”, a mai spus reprezentantul UER.