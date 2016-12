Scandal monstru la Şcoala nr. 23: medicul şcolar, acuzat că vine beat la serviciu!

Scandal monstru la Școala nr. 23: medicul școlar, acuzat că vine beat la serviciu!

Medicii școlari care activează în instituțiile de învățământ constănțene sunt rarisimi. De aceea, când faptele unuia apar în centrul atenției constituie un adevărat afront la siguranța copiilor în școli, mai ales când vorbim de ebrietate.„Medicii școlari sunt asimilați corpului profesoral, pentru că lucrează cu copiii, și de aceea trebuie să respecte în egală măsură regulamentul care se aplică în cadrul școlii”, declara ieri prof. dr. Răducu Popescu.Scandalul ce îl are în centrul atenției pe dr. Isleam Taiar, ce profesează la Școala Gimnazială nr. 23 „Constantin Brâncoveanu” din Constanța, are „rădăcini” încă de anul trecut, din luna noiembrie, când asociația de părinți a depus cererea nr. 14934/335/2.11.2012, la Direcția Județeană de Sănătate Publică, pe motiv că medicul se prezintă sub influența băuturilor alcoolice la serviciu.La vremea respectivă, DSP a dispus un control, în urma căruia s-a consemnat că „din controlul documentelor care atestă serviciile medicale acordate pacienților (elevi) s-a constatat că acestea sunt incomplete. D-na dr. Dancă Ortanza va lua legătura cu dl. dr. Isleam Taiar, medicul școlar al acestei școli, pentru a reglementa situația existentă și a anunța Primăria Constanța asupra acestei reclamații”.Pe 14 noiembrie 2012, dr. Ortanza Dancă informa că situația s-a reglementat.Din nefericire, realitatea s-ar părea că e cu totul alta, asociația de părinți revenind cu o nouă reclamație, acuzând în continuare că medicul vine băut la școală.Întrebată în legătură cu acest caz, prof. Ioana Matei, directorul Școlii nr. 23, declara pentru „Cuget Liber”: „Este regretabil că numele școlii este asociat într-un context nefericit, în timp ce noi încercăm să realizăm proiecte și activități cât mai atractive pentru copii. Nu intră în competențele mele, ci ale Direcției de Sănătate Publică să ancheteze acest caz, în urma reclamației făcute de asociația de părinți”.Pe de altă parte, inspectorul general Răducu Popescu s-a arătat foarte indignat că există asemenea cazuri în școlile constănțene. „Nu vom mai colabora cu dânsul dacă se dovedește că cele reclamate sunt adevărate. Bineînțeles, după o anchetă a instituțiilor care au competențe în acest caz. Am discutat și cu Constantin Dina, directorul DSP Constanța, și am căzut de comun acord că nu putem tolera un astfel de comportament. Prea multă toleranță nu-i bună și s-a dovedit că în prima fază nu a fost de ajuns sancționarea medicului școlar”.Rămâne de văzut la ce concluzii vor ajunge de această dată reprezentanții Serviciului de control în sănătate publică din cadrul DSP Constanța, mai ales că la finalul primei adrese, din noiembrie, se preciza: „Dacă mai aveți nemulțumiri privind activitatea dl. dr. Isleam Taiar vă rugăm să vă adresați Direcției Județene de Sănătate Publică Constanța care va lua măsurile legale ce se impun”.