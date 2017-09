Scandal la Liceul "Madgearu". Profesorii cer demiterea directorului Camelia Marcu

Este revoltă în cancelaria Liceului „Virgil Madgearu” din Constanța. Cadrele didactice ale unității de învățământ cer demiterea directorului Camelia Isabela Marcu, iar directorul le acuză de mediocritate și spune că, nu-și merită salariile pe care le iau. Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Constanța caută căile legale de a aplana conflictul, și de a asigura un climat bun pentru derularea cursurilor.Scandalul mocnește încă de la sfârșitul anului trecut și și-a consumat prima bătălie la Consiliul Profesoral de pe 7 sep-tembrie 2017, când cadrele didactice au cerut prezența la discuții a reprezentanților ISJ și demararea procedurilor pentru demiterea directorului Camelia Marcu. Ieri, urma să aibă loc un al doilea Consiliu Profesoral, însă ședința nu s-a mai ținut, după ce profesorii s-au supărat că managerul a invitat și presa.„Astăzi, are loc Consiliul Profesoral, de la ora 12. Cu siguranță și opinia publică va dori să fie informată despre incompetenții care nu-și fac treaba în sistemul educației, despre mediocrii și conservatorii care au început să se simtă amenințați și reacționează violent, despre unii titulari ai sistemului care nu-și fac orele și-și ridică salariile nemeritate, despre cât de puternică este forța și mintea unor mediocri și despre cât de mult spun aceste lucruri despre mintea decidenților care sunt preocupați de realizarea normelor unor cadre cu rezultate slabe și nu de cât de obosiți sunt elevii și cât de inutile sunt programele încărcate. Statul are datoria să finanțeze elevul și nu profesorul”, ne-a transmis directorul Liceului „Virgil Madgearu”.„Noi, directorii competenți putem face presiuni asupra policienilor!“Prof. Camelia Isabela Marcu mai spune: „Se fac presiuni din partea inspectorului general numit provizoriu, fără concurs, Miu Petrică, pentru demiterea mea ca director numit în urma susținerii probelor de concurs, în 27 noiembrie 2016, dată la care acest domn și-a manifestat ostilitatea prin nota 2 cu care mi-a notat prestația. Diferența dintre nota 2 și nota 8,50 acordată de ceilalți participanți în comisia de evaluare arată că domnul Miu P. trebuia să fie sancționat. Conform legii, la o așa diferență, un profesor, timp de cinci ani nu mai are dreptul să facă parte din vreo comisie sau chiar promovat în vreo funcție! Eu cred că noi, directorii competenți, alături de profesorii și elevii buni, putem face presiuni asupra politicienilor și schimba învățământul pentru a avea elevi fericiți și bine pregătiți profesional. Directorii și profesorii buni trebuie să preia conducerea sistemului de învățământ!”.„Este un conflict intern!“La ora la care se întrunea Consiliul Profesoral, am găsit o sală plină de profesori, care însă, la vederea presei, au refuzat să mai participe la ședință. Ulterior, am stat de vorbă cu aceștia în cancelarie, dar nu au dorit să ne spună motivele concrete ale conflictului cu directorul unității.„Este vorba despre un conflict intern în cadrul liceului nostru, pe care nu dorim deocamdată să îl facem public. Vom face un comunicat atunci când vom considera oportun. Inspectoratul Școlar Județean Constanța este informat cu privire la situația din liceul nostru și vom acționa în limitele legii”, ne-au explicat cadrele didactice.Până la închiderea ediției, acestea nu au transmis un comunicat oficial. Neoficial, însă, există voci care spun că directorul liceului are o atitudine nepotrivită, că îi jignește, că au fost chemați abuziv la serviciu în zilele de sâmbătă și duminică, că le-au fost tăiate din pontaje orele, deși fuseseră la clasă.„Doamna Marcu nu știe să fie un bun manager!“Contactat telefonic, inspectorul școlar general Petrică Miu ne-a confirmat că este la curent cu situația „explozivă” de la Liceul „Madgearu” și că este „o problemă delicată” pe care încearcă să o gestioneze în limitele condițiilor legale.„Este o prăpastie gravă care s-a ivit acolo, între profesori și directorul liceului. Și nu mai poți să repari o astfel de prăpastie în momentul în care îi faci incompetenți pe toți și consideri că nimeni nu este bun. «Madgearu» este un liceu mare, cu peste 50 de profesori și sute de elevi, iar tu, manager, scoți în spațiul public asemenea cuvinte despre oamenii aceia. Din păcate, ca manager, trebuie să ai și un raționament, nu poți să vii și să denigrezi școala și orașul, pentru că în Constanța avem învățământ de valoare și «Madgearu» este un liceu bun, lucru care se poate vedea în rezultatele de la bacalaureat. Constat astfel că doamna Marcu nu știe să fie un bun manager și e clar că undeva a fost și un scurtcircuit cu profesorii din școală. Nu se poate: tot timpul jignești colegii, nu se poate, suntem totuși în mileniul al treilea”, ne-a declarat inspectorul școlar general.„Vom urma calea legală!“Referitor la acuzele directorului Marcu, Petrică Miu consideră că „este jenant” să intre într-un astfel de dialog cu managerul.„Subliniez: s-a creat o prăpastie și nu sunt două, trei, patru, cinci voci, sunt toți profesorii la unison și chiar și personalul administrativ, cu toții consideră nepotrivit comportamentul doamnei director. Eu trebuie să-i ascult și pe ei și să urmez și calea legală. Misiunea unui manager nu este să tensionezi tot colectivul. Voi discuta și cu sindicatele și vom urma calea legală”, a mai spus Petrică Miu.Potrivit acestuia, există mai multe variante în metodologie care permit cadrelor didactice să ceară demiterea directorului unei unități de învățământ.„Trebuie să avem responsabilitate și să acționăm în primul rând în interesul elevilor, pentru că asemenea tensiuni din cancelarie se răsfrâng inevitabil și asupra lor. Elevii sunt colaboratorii și partenerii noștri și nu trebuie să aibă de suferit din cauza acestor tipuri de conflicte”, a completat șeful ISJ Constanța.