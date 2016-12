Scandal la Liceul „Călinescu“

3

...scoala, o bucatarie a Puterii!

...de ceva vreme scoala a devenit un fel de bucatarie a celor care conduc! In anul scolar viitor, an electoral, se vor inmulti sedintele cu parintii unde, printre randuri, li se vor aminti participantilor ca ,,bunul mers,, si soarta copiilor va depinde de ,,continuitate,, adica, de cum vor vota. Vor vota pedele, va fi bine! Vor merge spre usele, va fi greu ca vor veni alte schimbari, ca astia vor distruge scoala, vor fi schimbati iar inspectorii, directorii, profesorii si soarta micutilor va fi pecetluita...In consecinta, parintii care vor stabilitate si sa le fie copliilor bine, vor vota asa cum trebuie...In plus, aici intervin si aspectele particulare. Adica simpatia si antipatie pentru unul sau altul. Sa nu imi spuna mie Doamna General ca cei schimbati ii erau la fuflet, iar pe cei noi numiti nu ii poate suferi, dar fiind buni, ii accepta....In definitiv, oamenii scolii sunt toti la fel...oricine poate indeplini o munca de executie...Asta este ratiunea schimbarilor de directori.... si vor urma cele din judet...scapa doar cine are culoarea potrivita.....