Scandal la ISJ pentru banii profesorilor

Directorii unităților de învățământ constănțene au avut și ei o vacanță de-a dreptul… proactivă. Ca ur-mare a schimbării legislației, au fost obligați să modifice în luna ianuarie statele de personal aprobate de Inspectoratul Școlar Constanța în luna octombrie a anului trecut. Chipurile, pentru a veni în sprijinul directorilor, Ministerul Educației a transmis un model de stat de personal postat de ISJ pe forumul său la ora 22:31 a zilei de 3 februarie, cu termen de depunere 4 februarie. Pentru unitățile care plătesc salariile pe 7 sau 8 februarie. Lucru imposibil de realizat! Tot printr-o adresă emisă în 3 februarie, Ministerul Educației spune că se avizează lunar nu numai statele de personal, ci și statul de plată, interzicând VERBAL, așa cum am aflat de la întâlnirea cu prof. Ioana Purcărea, vicepreședintele SLSIP Constanța, avizarea statelor de plată cu salarii modificate prin aplicarea hotărârilor judecătorești. Mai nou, se va introduce un program unic de întocmire a statelor de plată care vor fi avizate electronic de ISJ și apoi printate și puse în plată. Va să zică ministerul va centraliza toate statele de plată din țară - curat descentralizare, nene Iancule! Cel mai grav este că se introduc datele profesionale ale angajatului (funcție, grad didactic, vechime în învățământ), iar programul scoate AUTOMAT salariul acestuia. Concluzia directorilor de unități cu care am stat de vorbă este că în acest mod s-au asigurat că nimeni din țară nu va mai fi plătit conform Legii 221/2008 și astfel toate hotărârile judecătorești definitive și irevocabile pe acest subiect devin imposibil de aplicat. Numai că neaplicarea unei hotărâri judecătorești este infracțiune prevăzută în Codul Penal. Ce face directorul, doamnă inspector general Aliss Andreescu? Dacă nu folosește programul ministerului, nu poate plăti salariile, pentru că nu are viza ISJ. Dacă îl folosește, se expune Codului Penal, pentru că nu pune în aplicare o hotărâre judecătorească. În țară, profesorii nu își ridică salariile În prezent, 62 de angajați ai școlilor din Salcea, județul Suceava, refuză să-și ridice salariile, întrucât acestea nu conțin și cei 33% câștigați prin hotărâre judecătorească. „Oamenii trebuiau să-și ridice salariile de pe 6 noiembrie, însă refuză să le ia, deoarece nu-s toți banii pe care ar trebui să-i primească. Nu știu însă cât o să mai reziste fără a-și lua banii, fiindcă au și ei cheltuieli”, a declarat Traian Pădureț. Liderul sindical spune că deși aproape 3.000 de cadre didactice din județul Suceava au câștigat în instanță un plus la salariu de 33 la sută, Primăriile sfidează hotărârile judecătorești definitive și irevocabile. Școlile și primăriile sunt obligate să-i plătească potrivit Legii 330/ 2009.