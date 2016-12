Scandal la concursul de directori. "Este lucrătură şi am să fac contestaţie!"

Scandal la concursul de directori. "Este lucrătură și am să fac contestație!"

Între cei 41 de candidați constănțeni respinși în a doua parte a concursului pentru funcțiile de director și director adjunct,cu excepția prof. Camelia Isabela Marcu - care s-a înscris pentru șefia Liceului Tehnologic „Virgil Madgearu“ -, toți au fost picați la evaluarea CV-ului.Cunoștință mai veche, prof. Camelia Isabela Marcu a candidat, pe rând, la funcțiile de inspector școlar general, dar și inspector general adjunct, ambiționându-se să nu rateze nicio „provocare” a Ministerului Educației, participând de patru ori la susținerea probelor.„Ei și-au dat nota 2!“Și dacă la proba scrisă, prof. Marcu a obținut 41,25 de puncte, la interviul pe marginea ofertei manageriale a obținut 27 de puncte pentru candidatura de director și 15,75 puncte pentru candidatura de director adjunct.„Dacă am participat la concursul pentru funcția de inspector general, am înțeles că funcția aceea e prea mare pentru un om mic ca mine. Dar acum să fiu singurul cadru didactic care este respins nu la CV, ci este lucrat pe partea cealaltă. Aș vrea să vă spun că nota aceasta 2 dată de colegii mei Delia Martinaș și Petrică Miu este de fapt nota lor. Ei și-au dat nota 2. Este subiectivism la prezentarea ofertei. I-am spus domnului Miu că este ca și cum la Bacalaureat la Istorie un profesor universitar îți dă nota 8, iar dumneata dai nota 2. La lege spune că trebuie să existe cel mult un punct diferență. Este lucrătură și am să fac contestație. Dar nu m-am gândit că sunt atât de… nici nu am cuvinte. Ei au venit de acasă cu NU NU NU de mânuță, amândoi colegii mei. Toți ceilalți care au promovat CV-ul au luat și oferta, chiar și cu minim. Iar la prezentarea pentru director adjunct am început cu reproșurile la adresa lui Miu… Și dumneata ai fost general și nu-mi spune mie ce trebuie că nici dumneata nu ai făcut. La câte concursuri de general te-ai prezentat? Nu v-ați prezentat la concurs, dar veniți să evaluați! Ce-ați făcut la «Madgearu», că nici orele nu vi le faceți… Și la urmă a încercat să filosofeze și i-am spus că nu mă poate confunda cu un elev”, povestește prof. Marcu.„Cum poți să acuzi liceul la care predai?“Întrebat de ce i-a acordat această notă atât de mică unei colege de cancelarie, prof. Petrică Miu a explicat: „Înainte de orice, în momentul de față, un lucru determinant pentru un director sau pentru un candidat la această funcție este să știe care este bugetul unui liceu. Sunt cifre publice, pe care le poate afla de la contabil. Apoi, în acel program operațional pe care doamna l-a prezentat, existau niște lucruri pe lângă lege. Zice că va face 30% din reparații cu personalul nedidactic al școlii. Or, ca director al școlii trebuie să știi că totul se face în baza legii; aici e vorba și de Codul Muncii, și de Legea educației. Nu poți să faci astfel de afirmații, pentru că te descalifici. Da’ ar fi bine să se dea drumul la filmul făcut în timpul concursului și care este înregistrat audio-video. Apoi a afirmat că va pune taxe la post-liceală. Nici nu știu dacă «Madgearu» mai are. Dar acelea se pun în baza legii. Ca să nu mai spun că a afirmat că s-a raportat o minciună la Ministerul Educației, că procentul de promovabilitate ar fi de 60%. Cum poți să-ți acuzi liceul la care predai? Responsabilitatea comisiilor care evaluează este mai mare decât decizia pe care o emite Inspectoratul Școlar Județean pentru detașarea directorilor în interesul învățământului până la organizarea concursului. De data asta, i se dă mandatul pe patru ani. Iar responsabilitatea mea era ca cel care vine acolo să dovedească foarte clar că e capabil să ducă stindardul acestui liceu timp de patru ani. Trebuie să văd că cineva are viziune pentru acești următori ani”.De asemenea, a precizat că, dacă într-adevăr ar fi avut ceva personal cu prof. Camelia Marcu, s-ar fi putut opune încă din consiliul profesoral în care s-a discutat candidatura dânsei la concursul pentru aceste funcții. „De orice pot fi suspectat, dar nu de rea-credință, indiferent ce spune unul sau altul”, a mai spus prof. Petrică Miu.