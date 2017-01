Scandal la biserică: Preot constănţean, acuzat de înşelăciune!

2

Un adevarat Casanova in haine preotesti

Preotul Cornel Comanica Popescu in afara de faptul ca este casatorit are copii, se da si la nevestele altora fara nicio rusine.Si daca ii iese si pe partea asta .."'sa fie primit" .Cu vreo 4 ani in urma eram la o pomana la restaurantul Delfinul si era invitat si preotul in cauza-COrnel POpescu sa tina slujba.Ei bine, a facut slujba dupa care s-a asezat la masa langa cea care imi era concubina si organiza masa de pomenire pentru mama ei si a inceput sa flirteze nestingherit cu ea, sub privirile dojenitoare ale unor comeseni(rude, vecini). M-am facut ca nu observ din prea mult bun simt fata de haina preoteasca.Mai mult, la plecare dupa ce si-a luat onorariul destul de consistent pentru prestatia depusa, CREsTINUL a considerat luand-o la pas spre iesirea din restaurant, condus fiind de fosta mea concubina, ca ar cadea bine dupa cele lumesti lasate de Domul, sa o cuprinda de mijloc si sa-si alunece palma tamaduitoare peste fesele ei. Cat despre spovedania concubinei va las pe voi sa va imaginati cam in ce mod ecleziastic s-a desfasurat.Intr-un final nedumerirea mea s-a adancit si mai mult...SA FAC CE ZICE POPA, SAU SA FAC CE FACE POPA!?