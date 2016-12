SCANDAL în învăţământ! FRAUDĂ la admiterea în licee

4

transferuri ilegal aprobate

Verificati cu cel putin 3-5 ani in urma sa aflati cati elevi slabi au furat locurile elevilor care repartizati de computer, docili s-au dus, iar nesimtitii invatati si "ajutati" de C.A. si ISJ, au acum parte de atmosfera nemeritata. asa a fost in C-ta din cauza actualilor inspectori. D.N.A.-ul SA SE AUTOSESIZEZE. PRESA sa insiste sa se faca verificarile. sa cada capetele care ne-au sacrificat copiii. Facem apel la presa sa ceara verificari si pentru examenle de bacalaureat cu cel putin 5-8 ani in urma.

Răspuns la: Mana cereasca

Adăugat de : Gogu, 17 august 2015

Sa vedem si la Constanta daca toate cele 58 cate se zice ca au fost aprobate d ePopescu sunt corecte.Si ,sa nu uite DNA-ul,DIICOT-ul sa le verifice...