SCANDAL ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT, după ce o profesoară le-a recomandat elevilor un film cu gay: "Copiii sunt îndrumaţi spre homosexualitate. Fiul meu nu este pregătit pentru astfel de scene!"

SCANDAL ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT, după ce o profesoară le-a recomandat elevilor un film cu gay: "Copiii sunt îndrumați spre homosexualitate. Fiul meu nu este pregătit pentru astfel de scene!"

Ştire online publicată Miercuri, 31 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

xxxProfesoara de Limba și liberatura română, Adela Stan, a stârnit controverse, după ce le-a recomandat elevilor să vizioneze un film care face referire și la relația homosexuală dintre poeții Arthur Rimbaud și Paul Verlaine, notează turdanews.net. Unul dintre părinții adolescenților a aflat și a depus o plângere împotriva dascălului.„Doamna profesoară de limba română, Stan Adela, le-a dat temă pentru acasă să vizioneze filmul Total Eclipse, un film cu homosexuali, cu scene de sex și săruturi între bărbați, chiar dacă în film joacă actori celebri. Consider că prin acest film și prin metode pedagogice subtile aplicate de profesoara de limba română, copiii sunt îndrumați spre homosexualitate. Consider că fiul meu din clasa a X-a nu este pregătit pentru astfel de scene, nu doresc ca școala să-l educe sau să-l orienteze spre astfel de lucruri împotriva naturii umane (așa văd eu situația cu homosexualii)… prin educația pe care eu am primit-o acasă și în societatea turdeană nu pot să gândesc așa de libertin încât să accept homosexualitatea în casa mea și educația copiilor mei ”, a scris părintele în plângerea depusă, citată de InfoArieș.Membrii Comisiei de Disciplină a Colegiului Național „Mihai Viteazul” din Turda au decis ca profesoara Adela Stan să fie sancționată prin observație scrisă, scrie libertatea.roDe cealaltă parte, profesoara învinuită a susținut că filmul nu a fost vizionat în școală. Adela Stan a precizat că face această recomandare de 10 ani și că literatura studiată de elevi în liceu conține numeroase alte scene de sex.„Recomand acest film, opțional, de ani de zile. Am recomandat vizionarea filmului «Eclipsă totală» în primul rând ca o referire la o epocă decadentă, boemă și recunoscută pentru excentricitățile ei. E pur și simplu o recomandare făcută pentru acasă, locul unde părinții au posibilitatea și obligația să-și supravegheze și să-și restricționeze copii, conform principiilor morale și religioase în care cred. Vorbim de un film care ilustrează atmosfera boemă și decadentă în care se naște un nou val al poeziei moderne și care e evaluat prin normele CNA drept un film ce poate fi vizionat sub vârsta de 18 ani. Dacă vorbim despre scenele de sex care sunt discrete în film, atunci se cuvine să amintim că literatura de clasa a X-a include scene sexuale. Ion și Ana se iubesc pe cuptor în prezența tatălui, țăranul Petre Petre o violează pe Nadina, personajele lui Camil Petrescu discută despuiate filozofie, iar Arghezi scrie poezii despre sex”, s-a apărat profesoara Adela Stan, scrie libertatea.ro