SCANDAL în curtea Bisericii / PREOT constănţean acuzat de ÎNŞELĂCIUNE!

Mare excroc

Inalt prea sfintite va rugam suntem enoriasi ai aceste biserici nu-l mai tolerati pe acest excroc pentru ca va face de ras. Va aducem cateva argumente in ceea ce spunem: - a pacalit doua doamne in varsta luindu-le casele; - s-a batut cu boschetarii in parc pentru ca nu le-a platit; - vinde si a vandut lumanari de la tigani in biserica - intrebati-l pe nea Fanica omul lui de baza; - impreuna cu Costica Apostu finul lui care e si dascal ne-au scalpat de bani cica face biserica vinde si revinde prescuri tamaie si lumanari pe care le dam la altar - ne-a luat bani cica pentru scaune in biserica ne certam ca nu stie cui ia vandut scaunul Cu toate astea si multe alrele ... se lauda ca prea sfintul il apara