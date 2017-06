Scandal în cazul Festivalului "Dan Spătaru". "Facem cultură sau ţigănie?"

Scandal în cazul Festivalului "Dan Spătaru". "Facem cultură sau țigănie?"

Ieri, primarul localității Medgidia, Valentin Vrabie, posta următorul anunț: „Pentru a demonta cu dovezi acuzațiile calomnioase ale doamnei Sida Spătaru, aveți alăturat adresa nr. 29872 din data de 13 decembrie 2016, în care distinsa doamnă își exprimă dorința ca festivalul sau orice altă manifestare legată de numele lui Dan Spătaru să nu se mai desfășoare în Municipiul Medgidia, «din motive personale»”.Motiv pentru a lua legătura cu Sida Spătaru, pentru a afla care sunt ade-văratele cauze care au condus la această… solicitare.„Domnul primar de la Medgidia nu mai vrea să facă Festivalul Dan Spătaru, ci Festivalul Valentin Vrabie. Nu a fost de acord cu nimic din tot ceea ce am făcut noi până acum. Ideile lui sunt complet altele despre acest festival și atunci am renunțat, pentru că nu vreau să dau înapoi. Noi am muncit atât de mult în aceste 11 ediții, l-am făcut internațional și cel mai bun din țară și nu vreau să-l stric. Așa că am renunțat și am început demersurile la Primăria Constanța, de unde nu am primit niciun rezultat până acum, deși este foarte târziu. Sunt foarte dezamăgită. Sunt foarte multe lucruri de pus la punct, chiar dacă pe scenă pare să fie foarte ușor, în spate este o muncă titanică. Chiar dacă avem sponsori, trebuie și primăria să contribuie. Daniel Gheorghe știe la ce sumă se ridică, pentru că el se ocupă de ani buni de organizarea lui. Din păcate, și el a avut de suferit din cauza discuțiilor și a fost dat afară, dar cred că a fost spre binele lui”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Sida Spătaru.Întrebată, concret, de ce s-a ajuns aici, soția cântărețului a declarat că anul trecut primarul nu l-a vrut pe Octavian Ursulescu să prezinte, nu a vrut invitații pentru recitalurile de după concurs.„Voia să-mi impună nu știu ce formații de muzică populară, iar prezentator un etnic rom. Dacă e posibil așa ceva!? Îmi pare rău pentru oamenii din Medgidia, că așteptau evenimentul acesta cu sufletul la gură. Erau așa de bucuroși că exista un eveniment într-un orășel mic de provincie. Era foarte iubit Dan acolo… Primarul nu a mai ținut nici Zilele Medgidiei, care erau tot o tradiție. Acum am înțeles că face un spectacol cu vreo 30 de soliști, orchestre de muzică populară, cinci pre-zentatori, care se ridică la vreo 200.000 de euro. Pentru el, valorile nu au nicio im-portanță, ce-i trebuie lui un festival care este consacrat și foarte bine văzut, care i-ar fi putut ridica popularitatea. Îmi pare foarte rău că nu se mai ține la Medgidia, dar ce pot să fac, să mă lupt cu morile de vânt?”, a mai adăugat interlocutoarea.De la organizatorul festivalului, Daniel Gheorghe, am aflat că bugetul festivalului se ridica la 600.000 lei cu tot cu spon-sorizări. Cât despre organizarea lui la Constanța… „Doamna Sida a vorbit cu reprezentantul Primăriei și nu știu ce răspuns i-a dat, dar așteptăm…”, a spus Gheorghe.Ca să aflăm cine nu mai vrea de fapt acest festival, i-am solicitat un punct de vedere și primarului Valentin Vrabie.„Acum, că am eu un alt festival, încearcă cineva să umbrească și să creeze un litigiu și un scandal, ceea ce nu este în regulă. Eu am fost anul trecut cel care am finanțat festivalul în condiții corecte. Dacă dumneaei s-a retras și a zis că nu mai permite să se organizeze la Medgidia, eu ce să fac?”.Întrebat dacă este adevărat că a impus anumite lucruri, același edil a adăugat: „Eu nici nu am fost în țară anul trecut pe perioada festivalului. Nu pot să cheltui miliarde de lei și să mi se reproșeze că nu l-am lăsat pe Daniel Gheorghe să urce pe scenă să cânte! Și atunci doamna Sida s-a supărat, spunându-mi că el este sufletul festivalului… Eu nu am impus pe nimeni, dar și să vină Ursulescu 5000 de ani numai el și aceeași oameni în juriu… Am cheltuit 60 de miliarde lei și ce a câștigat Medgidia? Și au fost 300 de oameni în sală. Uite, acum, organizăm cu aceeași bani un alt festival, al perioadelor istorice, și o să vedeți peste 100.000 de oameni. Deci nu a fost voința mea, dânsa și-a retras în scris festivalul, în calitate de moștenitoare. Singurul lucru cu care nu am mai fost de acord este să nu mai urce Daniel Gheorghe să cânte. Păi, ori facem calitate și performanță și ținem la nivelul cultural, ori facem țigănie. Dacă s-a supărat din această cauză, atunci eu îmi asum. Acum să faceți diferența între câți oameni beneficiau de acel festival și câți vor veni la acesta, pe aceeași bani”, a concluzionat Vrabie.De la purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanța, Ionela Halciuc, am aflat că nu a fost depusă nicio solicitare, dar dacă organizatorii doresc pot participa la sesiunea de proiecte organizate în baza Legii 350, iar în cazul în care dosarul este bine documentat există șansele aprobării sale.