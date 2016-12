"Sărutmâna doamnelor şi domnişoarelor, bună dimineaţa domnilor!" ADIO, PAUL GRIGORIU!

"Sărutmâna doamnelor și domnișoarelor, bună dimineața domnilor!" ADIO, PAUL GRIGORIU!

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Paul Grigoriu, unul dintre cei mai îndrăgiți și cunoscuți oameni de radio, a încetat din viață, la vârsta de 70 de ani. Era cunoscut ascultătorilor de radio din întreaga țară prin emisiunea Matinal pe care a realizat-o ani buni la Radio România Actualități, începând din 1990, scrie gândul.info.Paul Grigoriu s-a născut la 6 martie 1945 la Bacău. Absolvent al Facultății de Limbi romanice, clasice și orientale – Universitatea București (secția franceză-spaniolă), din 1969 a lucrat la Radiodifuziunea Română, redacția emisiunilor pentru străinătate (REPS), secția franceză. Ulterior, a fost una dintre vocile “Radio Vacanța”, iar după Decembrie 1989, a fost unul dintre realizatorii “Matinalului”, la Radio România Actualități, și mai apoi al “Sfertului Academic”.A fost și redactor-șef al Programului III (Radio România Tineret) și – din 1992 – director general adjunct al Radiodifuziunii Române. Între octombrie 1994 – septembrie 1995 a fost director general interimar al Societății Române de Radiodifuziune. A urmat în funcția de director general adjunct (șef al canalelor naționale) până în anul 2002, când demisionează din funcție."Vreun an nici nu am înțeles despre ce este vorba. Când am înțeles cu adevărat despre ce este vorba, am înnebunit. Și am făcut-o cu pasiune. Am făcut această meserie de-am înnebunit (...) Cred că au trecut patru sau cinci ani până când am simțit că-mi găsisem drumul. Pentru mine, radioul a însemnat muncă foarte multă și mare dragoste de clădirea aceea din Strada General Berthelot și de tot ceea ce se petrecea înăuntru. Deși am avut propuneri foarte avantajoase, nu am regretat nici o secundă că nu am părăsit Radio România, am simțit că-i sunt dator radioului public cu toată devenirea mea”, mărturisea Paul Grigoriu în 2011, citează gândul.info. Personalitate de prim-plan a Radiodifuziunii Române (pentru mulți chiar o emblemă vie a acesteia), Paul Grigoriu a marcat prin prestația sa inspirată secțiunea postdecembristă a istoriei radioului românesc. Este autorul mai multor volume de proză și reportaj literar.A primit, de la doi președinți ai României, Ordinul Meritul Cultural și, mai apoi, Ordinul Serviciului Credincios. În 2009, la un an după ce a decis să se pensioneze, într-o emisiune la Radio România Actualități, “domnul Radio”, așa cum i se spunea lui Paul Grigoriu, mărturisea: "Am aflat cu stupoare, după ce a citit un prieten de-al meu ce scrie pe Ordinul acela, că aș putea fi îngropat cu salve de pușcă și că am dreptul la nu știu ce, la onoruri, la nu știu ce. La groapă nu trebuie onoruri. La groapă trebuie bocete".