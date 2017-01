Sărbătorim Opera Constanţa

De 50 de ani, în cinstea stagiunilor lirice

Sărbătorim Opera Constanța

Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” marchează împlinirea a 50 de ani de la înființarea Operei Constanței (1957 - 2007) printr-un program variat de spectacole. Astfel, sâmbătă, 8 decembrie, de la ora 19, este programat spectacolul de operă „Liliacul”, sub bagheta lui Radu Ciorei, iar vineri, 14 decembrie, un „Concert de gală” cu pagini celebre din opere, sub conducerea lui Gheorghe Stanciu. Premiera „Carmen”, de G. Bizet, în regia Răsvanei Cernat și sub bagheta dirijorului Răsvan Cernat, va avea loc pe 15 decembrie, cu o distribuție care va cuprinde, la prima reprezentație, soliști invitați și din Constanța. Totodată, programul teatrului mai cuprinde, la Muzeul de Artă, miercuri, 12 decembrie, o Seară camerală în evoluția cvintetului de suflători, miercuri, 19 decembrie, un Concert de colinde oferit de corul Operei, iar joi, 20 decembrie, recital de pian al solistei Simona Strungaru. Tot joi, de această dată pe scena teatrului, va avea loc un spectacol de folclor, iar vineri, 21 decembrie și sâmbătă, 22 decembrie, de la ora 19, tradiționalele concerte de Crăciun, oferite de orchestra și corul teatrului. Opera Constanța a fost înființată în anul 1957, prima reprezentație având loc la 24 martie 1958, cu „Liliacul”, de Johann Strauss. Pe această scenă au evoluat, de-a lungul timpului, mari artiști precum Nicolae Herlea, David Ohanesian, Octav Enigărescu, Irina Arhipova, Felicia Filip, M. Băieșu etc. Cel mai important eveniment este Festivalul Internațional de Operă și Balet, susținut anual cu invitați de peste hotare. Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” a fost înființat în 2004, prin reorgani-zarea instituțiilor existente la acea dată, Teatrul de Operă, Balet și Simfonic.