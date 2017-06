Folclor autentic în casele constănțenilor, de Paște, la Antena 1 Constanta

Sărbători Pascale cu folclor autentic

Ştire online publicată Vineri, 14 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Antena 1 Constanța vă invită să le trăiți în ajunul Învierii, dar și în prima zi de Paște, într-o ediție specială a emisiunii Cântec pentru fiecare. S-au prins în hora mare moderatoarea emisiunii - Elena Platică, alături de interpreții Costel Atanasof, Marian Cozma, Cătălina Alexa și ansamblurile Astras, Vanghilizmo și Galuboe More.“Dobrogea este locul unde m-am născut și trăiesc alături de cei dragi. Am încercat să o aducem aici, într-o ediție specială de Paște. Am trăit momente pline de emoție și bucurie, având în jur atâția oameni care au trudit și și-au pus sufletul pentru ca totul să se desfășoare impecabil. Fiecare artist din fiecare zonă a țării a scos în evidență o mică parte din tot ceea ce înseamnă cântec, joc, obiceiuri și tradiți”, a mărturisit Elena Platică.În această poveste a folclorului românesc, fiecare regiune a țării a scris o filă. Din Dobrogea și până în Maramureșul istoric, artiști precum Cristina Turcu Preda, Ciprian Roman, Daniel Rosalim sau Adriana Irimieș au reprezentat cântecul popular românesc. La acest spectacol maraton, gândit și trudit de stațiile locale din Constanța, Transilvania, Deva, Pitești si Brasov, hora a numărat peste 160 de oameni, care au dat viață, timp de două zile, satului românesc și s-au asigurat că indiferent de etnie, tradiția ajunge la sufletele dumneavoastră.În trăsura noastră traditionala se urcă și cel care a cârmuit firul poveștii. Mulțumește echipei de paisprezece oameni care a fost acolo, dar și celor care au rămas acasă să se îngrijească de gospodării.,, Se spune că prietenii adevărați sunt acei oameni care te vor susține în tot ceea ce vrei să faci indiferent de cât de nebunesc li s-ar părea. Fără a-mi îmbrăca ideile în cuvinte exuberante, pot spune că acești oameni îmi sunt mai presus de colegi – prieteni. S-au alăturat pe această scenă a tradiției și spiritualității românești și au jucat pe acordurile unui dans al stațiilor de teritoriu. Ținându-se de mână în pragul sărbătorilor pascale, am simțit puterea unei prietenii ce s-a consolidat pe stâlpul stației-mamă și, care, încearcă să o facă mândră în fiecare colț al țării. (Adriana Petruș – manager operațiuni teritoriu Antena 1).Sperăm că rodul muncii din trăsura cu povești de la muzeul Astra să ajungă la sufletele voastre. Pentru că, din umbră, noi avem tot sprijinul călătoriei:,,Așa cum o spune și sloganul nostru, de peste 20 de ani, Antena 1 își propune să fie MEREU APROAPE de tot ceea ce înseamnă valoare. Originală și autentic românească. Anul acesta, întâmpinăm Sărbătorile Pascale cu îndemnul <Împarte Lumina! Împarte Speranța! Împarte Sărbătoarea>. În acest context, inițiativa colegilor noștri de la Cluj, Deva, Pitești, Constanța și Brașov, de a transforma prestigiosul Muzeu al Satului din Dumbrava Sibiului într-un loc miraculos, de confluență a tradițiilor fiecărui loc, nu poate decât să ne facă mândri! Și să îi încurajăm că acest fel de a lucra și de a fi puternici împreună, să devină...o tradiție în sine! Sărbători cu liniște, cu spor și bucurii! (Cristian Ionescu – director operational Antena Group)