Sărbătoarea muzicii - „Fęte de la musique”, la Constanţa

Eveniment internațional

Sărbătoarea muzicii - „Fête de la musique”, la Constanța

Alianța Franceză din Constanța sărbătorește, ca în fiecare an, Sărbătoarea Muzicii - „Fête de la musique”, eveniment ajuns pe plan internațional la a 31-a ediție. Alianța Franceză este gazda unor manifestări care să ralieze orașul nostru miilor de orașe din lumea întreagă care sărbătoresc „Fête de la musique”. În programul din acest an, sunt prevăzute două concerte deosebite. Astfel, joi, 21 iunie, la ora 16.00, are loc la sediul Alianței din strada Mihail Kogălniceanu, nr. 22, un concert de muzică clasică susținut de elevi ai Colegiului de Arte „Regina Maria” din Constanța, sub conducerea prof. Marina Dunărințu. În aceeași zi, de la ora 17.30, fanfara RAJA, condusă de Gheorghe Dănilă, va susține un program muzical pe esplanada Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Chiar dacă anul acesta se sărbătoresc cincizeci de ani de muzică pop, căci în 1962, grupul Beatles scotea discul „Love me do”, socotit azi act de naștere a muzicii pop, Sărbătoarea Muzicii se adresează iubitorilor oricărui gen muzical. Tocmai de aceea, Alianța Franceză lansează invitația de mai sus tuturor amatorilor de muzică și îi așteaptă la concertele menționate. Sărbătoarea Muzicii - „Fête de la musique” se sărbătorește în întreaga lume, la inițiativa Franței, în fiecare an, începând din 1982, în data de 21 iunie. Dacă în 1982 aceasta se limitase la spațiul francez, ministrul de atunci al culturii, Jack Lang, punând în aplicare o idee a lui Maurice Fleuret, în 2011 se sărbătoarea deja în mai mult de 150 de țări de pe cinci continente. Evenimentul reunește astăzi muzicieni profesioniști din orice gen muzical și este o invitație pentru ca muzicienii amatori să își etaleze și ei talentul, fiind un adevărat îndemn la trăirea experienței muzicale. Publicul de pretutindeni se bucură în ziua solstițiului de vară de această sărbătoare care anulează orice granițe, orice discriminare. Miile de concerte, majoritatea organizate în aer liber, ne determină să trăim împreună bucuria enormă oferită de Euterpe.