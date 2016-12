„Sărbătoarea celor 100 de zile de şcoală“

„Sărbătoarea celor 100 de zile de școală“

Ştire online publicată Luni, 03 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Week-end-ul trecut, la Școala Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazul” din Constanța, micii învățăcei ai clasei I C au pregătit împreună cu învățătoarea lor, prof. Gabriela Răileanu, „Sărbătoarea celor 100 de zile de școală”. Ajutați de părinți, micuții au realizat colecții de 100 de obiecte: șervețele, mașinuțe, scoici, jucării, steaguri, bomboane, machete, hărți. Acestea au fost prezentate într-o expoziție vizitată de colegii din școală.„Ne-am amintit cele mai frumoase clipe petrecute în viața de școlar de până acum, am pus 100 de întrebări și am format «Clubul copiilor isteți, harnici și chibzuiți»”, a declarat, pentru „Cuget liber”, prof. Răileanu.