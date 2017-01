Saramago la 86 de ani: „Dumnezeu nu este demn de încredere“

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

La aproape trei decenii de la controversele iscate de „Evanghelia după Isus Cristos”, laureatul Premiului Nobel pentru Literatură în 1998, José Saramago, revine asupra lui Dumnezeu și a moralei creștine, cu romanul „Cain”, lansat la Târgul de carte de la Frankfurt. „Dumnezeu nu este demn de încredere. Cine naiba este acest Dumnezeu care, pentru a-l înnobila pe Abel, îl disprețuiește pe Cain?”, își începe Saramago romanul, scris în doar patru luni, după cum el însuși mărturisește. José Saramago se apleacă asupra mitului lui Cain și Abel, abordând fratricidul biblic dintr-o perspectivă mai puțin familiară moralei creștine, considerându-l pe Dumnezeu „autorul intelectual care disprețuiește sacrificiul oferit de Cain”. Pe pagina sa de blog, Saramago vorbește despre „Cain”, asumându-și dinainte reacția bisericii. Scriitorul portughez reanalizează, cu disprețul și ironia omului modern, pasajele din Sfânta Scriptură, conștient fiind de „crucificarea” la care va fi supus. „Dumnezeul creștinilor nu este Yahve. În plus, catolicii nu citesc Vechiul Testament. Dacă evreii vor reacționa, nu mă surprinde. Sunt obișnuit. Dar nu pot să înțeleg cum de evreii au făcut din Vechiul Testament cartea lor sacră”, spune Saramago. José Saramago nu crede că această carte va fi ultima care se va atinge de Dumnezeu: „Conturile cu Dumnezeu nu sunt definitiv reglate, ci cu oamenii care l-au inventat. „Dumnezeu, diavolul, binele, răul, toate acestea sunt în mintea noastră, nu în rai sau iad, alte invenții. Nu ne dăm seama că, inventându-l pe Dumnezeu, ne-am făcut sclavii lui?”, pune problema scriitorul. „Vom muri când vom muri. Medicul m-a salvat pe mine, el a salvat-o și pe Pilar (soția lui Saramago - n.r.), am salvat inima bună pe care o am, în ciuda vârstei. Restul este literatură sau mai rău”, conchide una dintre marile voci ale literaturii contemporane. Născut pe 16 noiembrie 1922 la Azinhaga (Ribatejo), José Saramago și-a făcut debutul în 1947, cu un roman renegat ulterior chiar de către el. De-abia după 20 de ani, Saramago a început să publice poezie, cronici literare și politice, nuvele, piese de teatru, revenind la roman abia în 1977, cu „Manual de pictură și caligrafie”. În 1991, romanul „Evanghelia după Isus Cristos2 (Polirom - 2003) a fost condamnat de guvernul portughez, care l-a împiedicat pe Saramago să participe la competiția pentru Premiul european pentru literatură.