Săptămâna premierelor, la Cityplex Tomis Mall

În acest week-end, se dă startul unei serii de pelicule mult așteptate de cinefili, trei premiere ce constituie continuarea unor filme care s-au bucurat de multă atenție la prima lor lansare.La 20 de ani de la evenimentele din filmul original „Independence Day”, acțiunea celei de-a doua părți - „Așteptarea” (3D) -, continuă din momentul în care forțele extraterestre de întărire ajung pe Terra - să păstreze și să consolideze dominația predecesorilor lor -, asta după ce primesc un semnal SOS de la președintele Statelor Unite (personaj interpretat de Bill Pullman). Filmul se va axa pe o nouă generație de eroi, dintre care se evidențiază fiul vitreg al Căpitanului Steven Hiller (Smith).v v vO altă premieră așteptată de cei mici, de data aceasta, este continuarea animației „Nemo”. Acțiunea peliculei „În căutarea lui Dory” (3D) are loc la aproximativ un an de la întâmplările filmului original, „Finding Nemo”, și îi are ca participanți pe Marlin (Albert Brooks), Nemo și Gașca din Acvariu, printre alții. Locul peripețiilor lor va fi de data aceasta lungul coastei californiene, iar în poveste își vor face loc o serie de personaje noi. Dory se va reîntâlni cu cei dragi ei și va învăța între timp și câteva lucruri esențiale despre importanța familiei.v v vCei patru călăreți (Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco și noua adiție Lizzy Caplan) se întorc, din acest week-end, în „Now You See Me: Jaful Perfect 2", cu o aventură formidabilă, ridicând iluzionismul la un cu totul alt nivel care va cuprinde întreaga planetă.v v vPremiera românească „Dublu” spune povestea lui George, un arhitect aproape de succes cu o relație aproape eșuată și o viață aproape sufocantă. Când viața e un continuu deadline, devii prizonierul propriei existențe.