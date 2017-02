Săptămâna de premieră la Cityplex Tomis Mall

Toma și Ana se cunosc în facultate, se apropie rapid și încep o relație de iubire care devine în scurt timp o luptă contra tuturor. Din cauza unor probleme din copilărie, Ana are frecvent atacuri de panică, iar Toma își asumă rolul de protector necondiționat.v v vBazat pe romanul omonim scris de Patrick Ness, „A Monster Calls” este povestea emoționantă a unui băiat cu o copilărie umbrită de boala gravă a mamei sale și vizitele nocturne ale unui monstru milenar.v v vCea de-a treia premieră - „Rock Dog” - are în „rolul principal” un mastiff tibetan un pic naiv, dar plin de entuziasm, care pornește într-o călătorie plină de peripeții după ce dă din întâmplare peste un aparat de radio, convins că are stofă de rocker și că va face carieră de muzician.v v v„Copacul cu povești” („A Monster Calls”) ne oferă prilejul reîntâlnirii cu Liam Neeson și un monstru înspăimântător, într-o dramă fantastică.v v v„T2 Trainspotting” oferă șansa regizorului Danny Boyle, laureat al premiului Academiei, să se reîntâlnească cu distribuția filmului inițial, din 1996. John Hodge revine ca scenarist, inspirându-se din romanele lui Irvine Welsh, Porno și Trainspotting.