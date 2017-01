La finele lunii noiembrie,

Salman Rushdie vine în România

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Unul dintre cei mai cunoscuți și controversați scriitori ai momentului a confirmat venirea în România, în perioada 23-26 noiembrie, urmând să aibă întâlniri cu cititorii și autorii români, dar și să viziteze ținutul Transilvaniei, au de-clarat reprezentanții Polirom. Rushdie a devenit celebru după sentința de condamnare la moarte pronunțată împotriva lui de un tribunal islamic iranian, ca urmare a publicării romanului „Versetele satanice” (1988), considerat blasfemiator la adresa profetului Mahomed. Recent, i s-a decernat titlul de Cavaler al Imperiului Britanic. Distincția a stârnit reacții violente din partea lumii islamice, reactualizând resentimentele pricinuite de publicarea „Versetelor sata-nice”. Salman Rushdie s-a născut la Bombay (azi Mumbai) în 1947. La vârsta de 13 ani pleacă în Anglia, unde va studia istoria la prestigiosul King - College din Cambridge. Debutează în 1975 cu „Grimus” (Polirom, 2008), dar romanul care l-a impus în lumea literară a fost „Copiii din miez de noapte” (1981, Polirom, 2005, 2007), roman premiat cu Booker Prize în 1981, The Booker of Bookers în 1993 și cu Best of The Bookers în 2008. Au urmat titluri ca „Rușinea” (1983, Polirom, 2001, 2008), „Versetele satanice” (1988, Polirom, 2007), „Harun și Marea de Povești” (1990, Polirom, 2003, 2008), „Ultimul suspin al Maurului” (1995, Polirom, 2002) și „Seducătoarea din Florența” (2008). Pe lângă operele de ficțiune, i-au mai apărut o culegere de eseuri, interviuri și recenzii intitulată „Patrii imaginare” (1992, Polirom, 2008), volumul de povestiri „Orient, Occident” (1994, Polirom, 2005, 2009) și o vastă antologie de texte eseistice și memorialistice cu titlul „Dincolo de limite” (2002, Polirom, 2006). Descris ca „un mare povestitor, în tradiția realismului magic al lui Grass, Calvino, Borges și Marquez” - The Observer, ca „cel mai controversat scriitor în viață” - Library Journal sau „incisiv și misterios, ingenios și provocator” - The New York Times, Salman Rushdie a intrat și în cultura populară: actorii din „Seinfeld” fac adesea referire la el, și-a jucat propriul rol în blockbusterul „Jurnalul lui Bridget Jones” și a compus împreună cu cei de la U2.