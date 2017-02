Săli şi terenuri zac nefolosite la Palatul Copiilor, iar elevii se plimbă prin mall

Săli și terenuri zac nefolosite la Palatul Copiilor, iar elevii se plimbă prin mall

Scandalul legat de evacuarea Clubului sportiv Tomis Kart din curtea Palatului Copiilor din Constanța, fapt care s-a petrecut în urmă cu o săptămână, este departe de a se fi încheiat. Și nu neapărat pentru că Judecătoria Constanța a dispus, în data de 15 februarie, suspendarea provizorie a executării silite… mult prea târziu, ea petrecându-se deja pe 13 februarie.Înarmat cu două dosare voluminoase de acte în original sau copii, Gheorghe Băcioiu, vicepreședintele Fundației Tomis Kart, ne-a vizitat zilele acestea la redacție pentru a ne dovedi bunele sale intenții, în ciuda faptului că a fost acuzat că și-ar dori să continue o activitate comercială.Mai mult, printr-o adresă înregistrată cu nr. 73 din 16.02.2017, Clubul Sportiv Tomis Kart solicită conducerii Palatului Copiilor acordul de a „desfășura cursuri de inițiere și pregătire în cadrul școlii noastre de karting, acestea fiind cu titlu gratuit, cu karturile din dotare și personal calificat(…). La data de 27.09.2016 am depus adresa nr. 55 către Palatul Copiilor Constanța și nici până în pre-zent nu s-a primit răspuns la solicitarea noastră privind poziția consiliului de administrație al instituției pe care o conduceți”.Cum la alții se poatePentru a afla dacă într-adevăr legislația este atât de… draconică încât Palatul Copiilor din Constanța nu va mai „supraviețui” decât din fondurile de la Ministerul Educației, am contactat câțiva directori de palate din țară. De la Cluj, prof. Lenuța Chiș, noul director, ne-a declarat: „În compartimentul nostru de autofinanțare avem închiriate spații pentru pensiunea Palatului și mai avem bazinul de înot și sala de sport pe care le mai închiriem, printr-un contract prevăzut pe o perioadă temporară, nu de ani. Cu ora sau cu ziua, de genul acesta”, ne-a lămurit directorul clujean. Și la Sibiu se practică parteneriatele, după cum am aflat de la directorul Daniel Vecsei, Palatul Copiilor având un cerc de limba japoneză, respectiv chineză unde predau profesori voluntari. „Nu văd de ce nu s-ar putea ca și domnul cu kartingul să fie primit atâta timp cât o face în folosul copiilor, fără alte pretenții”, a adăugat directorul sibian. Cât despre închirierea de spații, nu se pune problema întrucât funcționează într-o clădire retrocedată.„Eram singurul club din sud-estul țării!“Cu aceeași tristețe, Gigel Băcioiu își urlă dreptatea: „Întrunim toate condițiile, iar de la Inspectoratul Școlar, doamna Bucovală ne-a îndrumat să ne adresăm conducerii Palatului Copiilor. E vorba de destinele acestor copii. E mare păcat! Vă spun cu mare amărăciune și nu sunt vreun nostalgic comunist. Am copilărit în curtea aceea, căram sticle și borcane ori maculatură că așa se proceda pe vremea aceea. Pomi sunt și de mâna mea sădiți acolo. Și copilul meu a copilărit tot în acea curte. Dar nepoții de ce nu mai au acest drept? Ce facem cu copiii aceștia. Îi ducem să facă în mall karting pe tabletă, virtual. Nu-i păcat! Plus de asta am demonstrat că am avut rezultate deosebite, nu am trecut precum gâsca prin apă”.Întrebat dacă se consideră o victimă la fel cum s-a întâmplat și cu Clubul de înot Laguna, vicepreședintele a răspuns: „Poate mai mare, și sunt departe de a face această declarație doar ca să-mi urmăresc interesul. Acei copii de la înot au mai avut unde să migreze, dar karting nu mai au unde să se ducă, pentru că eram singurul club din sud-estul țării.Nu-i păcat să-l distrugem? Care-i interesul?”.v v vVom reveni asupra subiectului cu documente care ar putea face dovada interesului pe care l-ar avea autoritățile locale.