Săli de clasă noi pentru grădiniţa din Cumpăna

Săli de clasă noi pentru grădinița din Cumpăna

Modernizarea grădiniței „Centru comunitar Sfânta Maria”, cu program prelungit din comuna Cumpăna, a debutat cu lucrările de înlocuire a acoperișului la clădirea existentă.După cum am aflat, lucrarea are ca scop reabilitarea clădirii existente în regim de înălțime parter plus etajul I, și extinderea acesteia cu un corp în același regim de înălțime în scopul creării a 10 săli de clasă.În vederea utilizării optime a terenului se propune reabilitarea clădirii existente și extinderea acesteia pentru a crea spațiu suficient desfășurării activităților educaționale, artistice, precum și spații pentru amenajarea locului de joacă și organizarea activităților specifice în aer liber.