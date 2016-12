Salariile profesorilor vor creşte

Vești bune în educație

Salariile profesorilor vor crește

Foaie de parcurs, standarde de calitate, indicatori de performanță, fișe de autoevaluare/evaluare, mărturii, dovezi, portofolii, chestionare de evaluare și alte zeci de hârțoage, dar despre salariile mizerabile din învățământul românesc nu se vorbește nimic.Atunci când ai un salariu de aproximativ 1.250 de euro, cum este cazul ministrului Educației, e greu să înțelegi cât de cumplit este să trăiești la limita sărăciei, cu un salariu de debutant navetist de maxim 900 lei, nu euro! La 900 de euro ar putea ajunge un inspector general în prag de pensie.Prof. Gabriela Stan predă matematică la Școala cu clase I-VIII din Vulturu pentru al doilea an consecutiv și se trezește în fiecare dimineață la ora 5,45 pentru a ajunge la timp la ore. Are un salariu de încadrare de 981 lei. „Fac trei ore pe drum și vă spun sincer că dacă nu aș fi iubit profesia pe care am ales-o și acești copii, demult aș fi renunțat”. Și ea se numără printre norocoșii cărora li se restituie contravaloarea navetei. Dar sunt mult mai mulți cei care dau aproape un sfert din salariu pe transport și nu mai primesc un leu înapoi de la primării.Paleta veniturilor salariale pentru angajații din sistemul de învă-țământ românesc, atât cel privat, cât și cel public, înregistrează diferențe uriașe. Și să nu credeți că în școlile particulare profesorii ar fi boieri pe salarii colosale. Spre exemplu, un profesor gradul I, cu 14-15 ani vechime, primește un salariu net de 1.300 lei.La polul opus, în mediul universitar, cel mai puțin are un preparator cu o vechime de 6 - 10 ani - între 1.163 și 1.616 de lei, iar cel mai mult, un profesor universitar cu o vechime de peste 40 de ani - între 3.733 și 6.971 de lei.Ce mai pot spera profesorii?Pe fondul acestor nemulțumiri vizibile, dar și al înglodării în hârțoage și pretenții care mai de care mai aberante, e normal ca profesorii să se întrebe de ce nu se mai aude nimic de salarii?Întrucât nu am reușit să luăm legătura cu reprezentanții sindicatului constănțean, l-am contactat pe Liviu Pop, secretarul general al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, care a declarat pentru „Cuget Liber” că este foarte supărat: „A fost publicat proiectul de buget pe anul 2012. Ce spune pentru învățământ? Avem un buget pentru educație de 2,82% din PIB, cel mai mic în ultimii 20 de ani, mult prea departe de ceea ce spune Legea Educației Naționale, adică 6% din PIB pentru educație. Și chiar dacă ar fi să țină cont că e an electoral și ar încerca o rectificare în partea a doua a anului viitor, pentru o eventuală mărire în educație ar trebui să dea afară oameni. Totuși, în sfârșit, Guvernul recunoaște că a pierdut 4,6 miliarde de lei în instanță cu procesele intentate de către sindicate. Și cel mai probabil toate cadrele didactice membre de sindicat, care erau în sistem în 2008 și au câștigat în instanță acordarea unor drepturi de natură salarială, vor primi o mărire de salariu de 5%”.Dacă tot nu mai speră de mult la sărbători îmbelșugate sau cât de cât decente, profesorii constănțeni care au câștigat procese pe Legea 221/2008 speră într-un an 2012 cu vești bune.