Prof. Mitică Iosif, liderul sindicatului din învățământ:

"Salariile profesorilor cresc din această lună, nu din februarie!"

În ultima perioadă, veștile legate de finanțarea învățământului românesc vin tăvălug, iar scepticismul celor de la catedră este atât de mare încât doar văzând concret - în bugetele școlilor ori pe carduri - mai pot crede că este adevărat.Pe de o parte, costul standard per elev a crescut de la 3.043 lei/an la 3.740 lei, iar pe de altă parte, se tot trâmbițează creșteri de salarii și la profesori.Aflat, ieri, la București, la colegiul liderilor sindicali din cadrul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, prof. Mitică Iosif avea să ne ofere o veste care sperăm să se și adeverească.- Credeți că vor crește cu adevărat salariile profesorilor așa cum se tot anunță?- Dacă vă referiți la creșterea aceea medie de 15% pe care o obținusem la sfârșitul anului trecut și pe care, într-un mod ilogic din punctul meu de vedere, Guvernul Cioloș a blocat-o, informațiile noastre sunt îmbucurătoare. Am demarat numeroase demersuri, au avut loc multe întâlniri cu reprezentanții actualului guvern și zilele acestea am înțeles că urmează să fie adoptată o hotărâre de Guvern de data aceasta - prima varianta fiusese o ordonanță de urgență - care va permite ca această creștere în învățământ să fie aplicată cu data de 1 ianuarie, și nu 1 februarie. Noi ne-am fi dorit ca de săptămâna trecută să se fi petrecut adoptarea acestui act normativ. Dar ca urmare a discuțiilor cu sindicatele și a promisiunii făcute, săptămâna aceasta se va adopta o hotărâre de Guvern care pune în aplicare creșterea medie de 15% în învățământ.Sincer, ne cam pierdusem speranța să obținem această creștere din ianuarie, însă iată veștile sunt bune. Dar cu-adevărat fericiți putem fi când vom vedea actul normativ, pentru că de promisiuni frumoase neonorate am mai avut parte.- Aceasta, în condițiile în care se vorbește de un buget al educației mai mic pentru 2017?- Raportate la anul trecut, sumele sunt mai mari puțin. Bugetul în sine este mai mic pentru că dintr-un mister s-a creat un nou minister, cel al Cercetării. Dar în sume absolute este mai mare.- Așadar, colegii dvs. au motive de bucurie în 2017?- Eu sper să se bucure acum când vor lua bani pe luna ianuarie cu 15% mai mult. Și sper de asemenea să se mai bucure dacă într-adevăr se va aplica programul de guvernare, în baza căruia urmează să mai avem o creștere salarială de la 1 iulie și ceva mai mult, 30%, de la 1 ianuarie 2018. Pentru mine este o incertitudine ce se va întâmpla cu tranșa de 20%, în iulie. Și mi-e teamă că vom fi obligați să reacționăm, nu neapărat prin prisma activității sindicale, ci toți angajații sistemului de învățământ, pentru că este o promisiune pe care au prins-o în programul de guvernare. Și poate că e momentul ca cei care fac promisiuni în campania electorală trebuie să se zbată să le și onoreze.- Cât despre creșterea costului standard per elev, acesta crește ca urmare a măririi salariilor, nu a generozității guvernanților pentru sectorul educație.- De fapt, relația ar trebui să fie invers. Să se poată vorbi de o mărire a salariilor când se vorbește de o mărire a costului standard. În mod normal așa ar trebui să se facă finanțarea sistemului de învățământ. Chiar și în momentul acesta, deși costul a cres-cut cu o sumă semnificativă, 700 lei per elev, eu nu cred că se face un calcul corect a ceea ce înseamnă cost standard și se ia dintr-o căciulă cu bani pe care o are ministerul la dispoziție, îi împarte într-un anumit fel și așa a rezultat costul standard. Ar trebui plecat de la nevoile elevului, în funcție de școală și de profilul unității și apoi să alocăm sumele. Am convingerea că sumele ce ar rezulta sunt cu mult, mult mai mari decât sunt acum.