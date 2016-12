Salarii mizerabile! Cum să-ţi baţi joc de muzeografi

Salarii mizerabile! Cum să-ți bați joc de muzeografi

Oamenii de cultură din Constanța îi solicită ministrului Culturii, Ionuț Vulpescu, să schimbe grila de salarizare pentru muzeografi.Ei mai cer revizuirea organigramei, toate muzeele funcționând la limită, cu specialiști foarte puțini.Directorul Muzeului de Artă din Constanța, Doina Păuleanu, spune că, în prezent, un tânăr muzeograf, absolvent al unei facultăți de profil, se anga-jează pe un post cu un salariu minim pe economie.„Nu sunt condiții ca un tânăr să se specializeze în muzeografie, motiv pentru care muzeele din România nu mai au specialiști. Consider că ar trebui urgent regândită această încadrare a personalului din muzee, pentru a răspunde tuturor solicitărilor pe care le presupune o instituție la nivelul exigențelor contemporane. În prezent, suntem 19 angajați, cu tot cu mine. Este o tragedie, vorbim de Muzeul de Artă, Muzeul «Ion Jalea» și cel de la Topalu. Cultura trebuie salvată. Prima măsură care ar trebui luată este protejarea patrimoniului cultural național”, a declarat Doina Păuleanu.Cultura, cantitatea neglijabilăȘi directorul Muzeului de Artă Populară, Maria Magiru, s-a arătat nemulțumit de bătaia de joc din cultură.„Muzeografii ne pleacă după 2-3 ani, din cauza salariilor foarte mici din cultură! Descentralizarea față de Ministerul Culturii în urmă cu 15-20 ani și trecerea instituțiilor de cultură în subordinea consiliilor județene sau consiliilor locale a fost însoțită de semnificative reduceri de fonduri bugetare destinate patrimoniului cultural-național”, a subliniat Maria Magiru.Ea a declarat că reducerile de personal din anul 2010 în administrația publică au fost extinse la instituțiile de cultură, aplicându-se același procent de restructurare, deși oamenii din cultură nu lucrează în administrația publică și nu sunt funcționari publici: „Atunci, fiecare muzeu a pierdut între 10 și 20 de specialiști. La aceasta se adaugă refuzul autorității locale de a aplica legislația Ministerului Culturii. Ne confruntăm cu lipsa de specialiști - restauratori, conservatori (formați în 3-5 ani de specializare). Un tânăr ab-solvent de studii superioare angajat la muzeu are salariul minim pe economie și gândiți-vă că are în grijă obiecte de patrimoniu deosebit de valoroase, iar salariul unui muzeograf cu vechime abia depășește 1.000 de lei. Sunt salariați care fac drumul pe jos la serviciu, pentru a nu plăti mijloacele de transport. Auzim de la miniștrii ce se succed cuvinte ca «O investiție în cultură este o investiție de viitor» sau «Muzeele nu reprezintă periferia culturii». Sunt vorbe goale, atât. Sau auzim des că se vorbește despre creșteri salariale în învățământ, sănătate, dar niciodată nu se pronunță cuvântul cultură. Noi suntem cantitatea neglijabilă de care nu au nevoie aleșii din Parlament”.„În comă!“Contactat telefonic, directorul Muzeu-lui de Istorie și Arheologie din Constanța, Gabriel Custurea, a declarat că, din păcate, miniștrii care s-au perindat pe la conducerea Ministerului Culturii au acționat fiecare după propriile viziuni.„În acest domeniu este nevoie de o consultare a unor experți. Cu cultura nu te joci! Dacă vine fiecare și își imple-mentează ideile… Pentru cultură trebuie să existe un plan întins pe câțiva ani. Se poate spune că, în acest moment, cul-tura este în comă. Din păcate, nu am văzut vreo lege, în ultima vreme, care să vină în sprijinul culturii. Nu ar trebui să ni se reproșeze că suntem prea mulți în acest domeniu, unde specialiștii nu îi formezi de pe o zi pe alta”, a spus Custurea.