Salariaţii din învăţământ nu agreează plata prin consiliile locale

Salariații din învățământ nu agreează plata prin consiliile locale

Ştire online publicată Vineri, 12 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Sindicaliștii din Educație au con-venit, miercuri, cu reprezentanții ministerului de resort ca finanțarea de bază a școlilor, respectiv plata salariilor angajaților, să se facă direct de la bugetul de stat, nu prin consiliile locale. „Am decis ca plata salariilor angajaților din sistem, adică finanțarea de bază a școlilor, să se facă direct de la bugetul de stat, iar școlile să devină ordonatori secundari de credit. În responsabilitatea primăriilor va rămâne numai întreținerea șco-lilor și plata altor programe educaționale și a burselor. Au fost însă voci care au spus ca și aceste plăți să se facă tot direct către școli, nu de la bugetul de stat”, a explicat secretarul general al Federației Educației Naționale (FEN), Constantin Ciosu. Reprezentanții sindicatelor au mai spus că nu s-a convenit încă dacă finanțarea școlilor se va face per elev, la fel ca în sistemul universitar, sau nu. „Noi am prefera o finanțare multianuală, pentru că modelul universitar nu este cel mai fericit”, a mai spus Ciosu. Inițial, discuțiile legate de finanțare se refereau la finanțare per elev, care ar fi permis inclusiv ca liceele private să primească bani de la stat. Această idee a fost susținută și în proiectele legislative propuse de Comisia prezidențială de educație, condusă de fostul ministrul Mircea Miclea, și în pachetul inițiat de fostul ministru Cristian Adomniței. Tot miercuri, ministerul și sindicaliștii au convenit ca posturile didactice să fie ocupate printr-un examen de titularizare care, odată promovat, permite angajarea în sistem. Și această decizie diferă de ideile legate de descentralizare ale comisiei prezidențiale. Miclea propunea ca posturile didactice să fie ocupate prin concurs la nivelul școlii, iar titulari în sistem să fie numai profesorii cu performanțe deosebite. Discuțiile legate de descentralizarea sistemului de învățământ vor continua săptămâna viitoare. Propunerile agreate atât de Ministerul Educației, cât și de sindicate, se vor găsi în proiectul viitoarei legi privind descentralizarea.