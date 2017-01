„Să punem lacătele pe şcoli!“

Îndemnul liderului sindical constănțean:

„Să punem lacătele pe școli!“

La maniera sfidătoare cu care consideră că sunt tratate cadrele didactice de către ministrul „Funebru“, cum l-a „alintat” președintele sindicatului constănțean Ioana Purcărea, s-au adăugat și noile găselnițe ale Legii Educației, necunoscute, până mai ieri, pentru liderii sindicali naționali. Și anume renunțarea la titularizarea cadrelor didactice din sistemul de învățământ și reducerea planului de învățământ, așa încât obiectele fizică, chimie și biologie vor fi trecute la un capitol nou, respectiv o oră pe săptămână, fapt ce ar conduce la un șomaj în masă. Reamintim că proiectul Legii Educației va intra în discuția Guvernului pe 24 martie, ca mai apoi, timp de o lună să fie supus dezbaterii publice. Pe de altă parte, la baza graficului de proteste anunțat de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ au mai stat costurile standard per elev stabilite incorect așa încât în toate județele țării până la finele anului sumele sunt insuficiente, dar și pretenția ca un cadru didactic de 65 de ani să mai apară în fața unui colectiv de elevi, conform prevederilor viitoarei legi a pensiilor. În vederea stabilirii concrete a protestelor, marți, 16 martie, este convocată conferința județeană a liderilor, ocazie cu care se vor distribui formularele referendu-mului în șapte puncte, prin care se solicită exprimarea opțiunii cu privire la declanșarea grevei generale începând cu data de 7 iunie și neîncheierea situației la învățătură. Până la data de 30 aprilie, urmează a fi centralizate rezultatele acestui referendum. Acuzații grave la adresa Inspectoratului Școlar Tot la întâlnirea de ieri de la sindicatul constănțean, președin-tele Ioana Purcărea a ținut să-și asume niște afirmații la adresa conducerii ISJ Constanța: „Îmi asum responsabilitatea și afirm că în ISJ se fac foarte multe nereguli, se încalcă legi cu bună știință și nimeni nu spune nimic. Consider că inspectorul general plătește niște polițe care au culminat cu desființarea Clubului Sportiv Școlar nr. 1”, a declarat soția Purcărea. Ne abținem de la orice comentariu vizavi de această atitudine mai mult decât ostilă survenită la vârful sindical de la demiterea inspectorului Petre Purcărea. „Legea salarizării invocată de minister nu mai există“ Ca răspuns la precizările privind plata salariilor cadrelor didactice pentru luna februarie, transmisă de consilierul Melania Vergu, în numele Ministerului Educației, juristul Emilian Avramescu a declarat: „Comunicatul conține un mare neadevăr, întrucât ministerul afirmă că salarizarea în învățământ se face pe baza unei legi abrogate, OUG 41/2009, care nu mai este în vigoare”. Și ni s-a oferit în copie Decizia nr. 106 din 4 februarie 2010 a Curții Constituționale, din care am reținut: „În aceste condiții, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2009 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2009, ca acte normative modificatoare ale Ordonanței Guvernului nr. 15/2008, sunt și ele abrogate”. Juristul Avramescu consideră că ministerul, practic, ignoră, sfidea-ză, fără niciun fel de rușine, atât miile de hotărâri judecătorești obținute de sindicate la nivel național, cât și decizia Curții Constituționale a României. „Salarizarea nu se poate face potrivit unei legi care nu mai există. Este Kafka ce se întâmplă în momentul de față cu Ministerul Educației și salarizarea personalului didactic din România”. Miza acestei intoxicări și manipulări mediatice constă în faptul că Legea 221/2008 votată de Parlamentul României ar fi trebuit aplicată până la 31 decembrie 2009, moment de la care personalul din învățământ ar fi trebuit să aibă salariile majorate cu 33-34%, salarii cu care ar fi trebuit să înceapă anul 2010 tot personalul din sistemul de învățământ românesc. Aplicarea tuturor celor 100 de hotărâri judecătorești deja obținute la Constanța, plus soluționarea celorlalte 150 de dosare aflate pe rol în aceeași speță, ar putea conduce la paralizarea bugetului local. În finalul întâlnirii, Ioana Purcărea a făcut un apel către colegii de breaslă să înțeleagă că „este vorba de banii care li se cuvin prin lege și de aceea ar trebui să fim uniți, să punem lacătele pe școli și să încetăm lucrul pur și simplu”.