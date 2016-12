"Să le fie ruşine ministrului şi profesorilor care au spus că-i predicativă"

2

Unde esti tu, Moliere?

Cu siguranta ca daca Moliere ar trai azi in Romania ar scrie a 2-a parte la "Le Bourgeois gentilhomme". Analizele gramaticale care se fac astazi se pot numi oricum: batutul cimpilor fara a intra sub incidenta legii, despicarea batului de chibrit in patru, vorbire multe si inutila, filozofie de proasta calitate, etc: dar in nici un caz nu poate fi vorba de stiinta! Narozii care au dat aceste subiecte au vrut sa arate ca isi merita piinea, ca nu fac umbra degeaba pamintului. Si in alte sectoare de activitate astfel da narozi incurca in mod cumplit lucrurile.