S-au întors „spaniolii“ de la TELECOM

Două grupuri formate din 14 elevi ai Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații din Constanța s-au aflat în stagii de pregătire, pentru trei săptămâni, în Spania. Stagiile s-au desfășurat în cadrul a două proiecte din Programul Leonardo da Vinci. Primul proiect, având titlul „Calitate și înaltă tehnologie în electronică pentru șanse mai bune pe piața europeană a muncii”, este coor-donat de către prof. Ing. Gabriela Roman și s-a desfășurat la IES-Emilio Campuzano din Bilbao. Cel de-al doilea proiect, având-o drept autor pe prof. Mariana Corobea, are titlul „Dobândirea de noi competențe și abilități practice în domeniul electric pentru integrarea pe piața europeană a muncii” și s-a desfășurat la IES Principe Felipe, din Madrid.De-a lungul celor trei săptămâni, elevii ambelor grupuri, însoțite de prof. Aura Ștefănescu și prof. Eugen Niță, au participat la activități de pregătire alături de colegii lor spanioli sub coordo-narea specialiștilor din țara gazdă, ocazie cu care au realizat diferite instalații specifice calificărilor în care se pregătesc, din domeniile electric și electronic. „Pe parcursul stagiului, am urmărit ca fiecare elev să se familiarizeze cu tehnologiile și stilul de muncă al cole-gilor spanioli, dar să poată participa și la o serie de vizite la obiective turistice care să le lărgească orizontul cunoașterii”, ne-a declarat prof. ing. Gabriela Roman. De cealaltă parte, prof. Mariana Corobea adăuga că a remarcat „preocu-parea deosebită a profesorilor spanioli pentru a le oferi elevilor noștri toate condițiile, astfel încât aceștia să-și poată îndeplini obiectivele stabilite prin proiect”.Elevul Emil Răzvan Ghiordunescu, din clasa a X-a, mărturisea cu sinceritate că lucrul cu colegii spanioli a constituit o experiență unică pe care cu siguranță nu și-ar fi permis-o personal.