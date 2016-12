„S-a terminat cu detaşările pe uşa din dos!”

1

...he! he! he!...sa credem?

...Neinteresant! ...Asta spunea in fiecare an scolar ,,generalii,,! Realitatea este ca ,,cine poate se descurca,,!...haideti Domnule ,,Genaral,, ca deja a si inceput ,,noua ordine,, sau ,,legalitatea,, prin scolile judetului!...adica sunt repusi in functie pe ici pe colo vechii directori! Vorba aia: la vremuri noi, tot noi! ..cam asta este situatia! Interesant este ca nici actualul mandatar al ISJ care se vrea autotstiutor si diriguitor in toate, - respectiv ,,gheneralul din imagine,, nu poate stavili naravurile mai vechi: fiecare inspector isi pune oamenii lui acolo unde vrea, cum vrea, cat vrea...Ca sa revenim la vorba romaneasca, ,,cainele latra, ursul merge,, cam asta este starea se spirit din invatamantul constantean. Adica ,,generalul,, ne asigura ca s-a schimbat foaia, ca totul se face ...legal, ca ....,,nu mai tine cum tinea....-realitatea a ramas acceasi, cruda, siluita in cuvinte si fapte, perpetua in toara uratenia ei....daca ,,generalul,, sta cu spatele la ea nu are cum sa o vada... dar nici nu vrea sa se intoarca cu fata......este mai comod asa............sa fim sanatosi! ...ne mai auzim!