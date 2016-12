Ieri, în prezența ministrului Culturii și Turismului din Turcia

S-a deschis Centrul Cultural Turc „Yunus Emre“

România se bucură de prezența a două noi centre culturale inaugurate de Institutul Cultural Turc "Yunus Emre", la București și la Constanța. Ieri, orașul nostru a avut privilegiul de a fi părtaș la inaugurarea Centrului Cultural Turc "Yunus Emre", care se află pe strada Mihai Eminescu nr. 2. E.S. Ertugrul Gunai, Ministrul Culturii și Turismului din Turcia, a fost prezent, ieri, la Constanța, onorând încă de la primele ore ale dimineții, mai multe instituții din localitate. Ministrul a deschis sesiunea de vizite cu Moscheea Hunkar din Constanța, prilej pentru care a ținut o conferință de presă, unde și-a exprimat interesul și admirația față de Moschee. Delegația turcă a ajuns, mai apoi, în vizită la Instituția Prefectului Județului Constanța, unde a susținut o nouă conferință, de această dată împreună cu prefectul Claudiu Iorga Palaz. Cu această ocazie, Ministrul Culturii și Turismului din Turcia i-a mulțumit prefectului, declarând: "Sunteți un om foarte tânăr și ambițios, vă doresc o carieră cât mai lungă. Cultura are nevoie de oameni ca dumneavoastră, oameni care se interesează, muncesc și fac posibilă extinderea culturii". De altfel, prefectul a fost și el foarte încântat de prezența lui Ertugrul Gunai, apreciind valorile culturale turcești și oferind tot sprijinul de care ar avea nevoie pentru a întreține acest centru. După micile declarații și mulțumirile aferente, întreaga delegație turcă, împreună cu Ministrul Culturii și Turismului din Turcia și prefectul Claudiu Iorga Palaz, a ajuns la noul Centru Cultural "Yunus Emre", unde, pe covorul roșu, cei din urmă au tăiat cu mândrie panglica. Din nou, delegația turcă, prefectul și E.S. Ertugrul Gunai au oferit informații celor prezenți la deschidere. Acest centru are ca scop desfășurarea de activități culturale, organizarea de cursuri de limba turcă pentru persoanele interesate, activități științifice precum și artistice, expoziții de pictură și fotografie, prezentări de filme, conferințe și seminarii, etc., menite să consolideze relațiile dintre cele două țări - România și Turcia. De asemenea, centrul va dispune și de un program prin care se va implementa promovarea culturii Turciei, a limbii și a artei istorice. Aceste programe vor demara atât în Constanța, unul dintre cele mai importante orașe din România, cât și în Capitală. Astfel de centre au mai fost înființate, până în prezent, în Bosnia și Herțegovina, Albania, Egipt, Macedonia, Kazahstan, Marea Britanie și Kosovo, urmând să se deschidă unele similare în Germania, Franța, Siria și Rusia. Despre Fundația "Yunus Emre" Fundația a fost înființată cu scopul de a promova Turcia, limba, istoria, cultura și arta turcă, precum și de a pune la dispoziție documente și informații utile în aceste domenii, facilitând accesul la acestea pentru cei care doresc să urmeze cursuri în domeniile de limbă și literatură turcă sau turcologie. Un alt scop al fundației este acela de a dezvolta și consolida relațiile dintre Turcia și alte țări. Institutul "Yunus Emre", înființat în cadrul fundației cu același nume, desfășoară activități de formare și perfecționare, precum și de cercetări științifice și practice. Printre obiectivele Institutului, se numără și pregătirea profesorilor și a cercetătorilor implicați în activități de studiu și cercetare în domeniul culturii, artei și limbii turce.