S-a dat startul olimpiadei Naţionale de Matematică

S-a dat startul olimpiadei Naționale de Matematică

Ştire online publicată Luni, 13 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Ieri, la Hotel Doina din Neptun, a avut loc deschiderea oficială a Olimpiadei Naționale de Matematică, ajunsă la cea de-a 60-a ediție. Evenimentul se desfășoară sub patronajul Ministerului Educației, în perioada 12-16 aprilie și își propune valorificarea cunoștințelor dobândite de elevi pe parcursul anilor de studiu. În competiție au intrat 550 de elevi din unitățile de învățământ din toată țara, însoțiți de 60 de profesori care îi vor coordona pe parcursul compe-tiției. Comisia centrală de Evaluare este formată din 70 de profesori, care vor elabora subiectele, examenul urmând să se desfășoare la Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia. Cele mai bune rezultate vor fi răsplătite după cum urmează: premiul I – 120 lei, premiul al II-lea – 90 lei și premiul al treilea – 65 lei. Vor exista și cinci mențiuni a câte 50 lei pentru fiecare an de studiu și 30 de medalii de aur, câte cinci pentru fiecare an de studiu. Nu vor lipsi nici premiile pentru cea mai ingenioasă soluție, pentru cel mai bun rezultat pe județ, pentru cel mai bun rezultat la gimnaziu, pentru cel mai bun rezultat la liceu, pentru punctaj maxim și pentru întreaga activitate la Olimpiadele Internaționale de Matematică (acordat unui elev de clasa a XII-a). La finalul olimpiadei, cei mai buni elevi vor fi premiați de către Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu.