Ruşinea şi neputinţa liceelor tehnologice. "E nevoie de meseriaşi, nu de diplome!"

uite sala nu e sala...de sport

Asadar timp de 3 ani scolari s-a putut face sportul bine mersi in sala de sport, desi nu avea avizul ISU ( dar retineti, directoarele erau in relatii bune in tot acest timp cu profesorul de sport care era si membru CA) si brusc.....ce sa vezi? In al patrulea an scolar, 2015-2016 nu s-a mai putut! Pur si simplu! Nu mai era legal, nu se mai putea intra in sala de sport, elevii au facut sportul pe-afara, in ploaie, in noroi, in clasa sau pe unde au apucat. Coincidenta: directoarele nu mai erau prietene cu domnul de sport.....Sa fi fost razbunare? Nuuuu, legea le-a impus sa procedeze asa. Tot legea le-a permis sa descuie sala de sport ca sa faca repetitii ptr serbare alte cadre didactice.... si apoi s-o incuie din nou. Atunci elevii nu mai erau in pericol si avizul ISU nu mai conta..... Pai hotarati-va, doamnelor directoare! Respectati legea sau faceti ceva pe ea?